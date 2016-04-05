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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3313331433153316>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44

  maxprofit написав:Невже у лютому попруть на Луцьк-Львів ? Там болота суцільні на кордоні.

Про Кримський перешийок до 24-го теж так думали. "Там потужна лінія оборони, стоять війська, все заміновано...". Результат - Мелітополь, Бердянськ, ЗАЕС і правий берег Херсонщини здані майже без бою, за "три дня".
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ага, тобто ти хочеш

Насправді хочу я зовсім інше: на грецькому острові полежати на піску влітку. З ромом з льодиком. Думаю не вийде.
А з приводу теми, я лише читаю те, що ти заявляєш. Нічого додатково.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:58

Успіх
На Урагане, и он уже переместился...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:17

  edvardd написав:Успіх
На Урагане, и он уже переместился...

А ми вимушені набагато ближче під'їзджати до ворога, так як ми "близькобійні"...(до 15км добиваємо максимум)
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:19

  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4
Интервью длинное, но яркое
5 млн просмотров за сутки.
В психологии называется интроспекция
Для СМИ редкое явление

Дякую!
Чудово видно, що навіть! оцей Дудь ні на йоту не може змінити бачення отакого навіть! вище середнього за свідомістю рашкована, як кучера.

Свої та чужі...
В такому випадку ніякі аргументи, правда чи будь-що вже не відіграють ніякою ролі.

І битися за своїх оті рашики можуть до кінця. Як і було при Адольфі у німців.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:29

  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4

Все, що я кажу - якийсь бред (с).
Мене хватило на 3 хвилини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:41

  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4

Ну подивився 15хв. Чувак не може зв'язати 2 думки до купи.
Нарешті він видав (на 35:50) що 24.02 це був превентивний удар, тобто це Україна мала напасти на РФ. :D :D :D
Банальна кремлівська пропаганда.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:50

  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4

Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:12

sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся

Ну інфа ж розміщена для дискусії. Я висловив свою думку про неї. В чому проблема?
Якщо розміщувати різні точки зору, в тому числі(переважно) й геть дибільні, то можна отримати й різні коментарі щодо цих точок зору.
sashaqbl
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