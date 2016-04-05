Про Кримський перешийок до 24-го теж так думали. "Там потужна лінія оборони, стоять війська, все заміновано...". Результат - Мелітополь, Бердянськ, ЗАЕС і правий берег Херсонщини здані майже без бою, за "три дня".
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:44
Про Кримський перешийок до 24-го теж так думали. "Там потужна лінія оборони, стоять війська, все заміновано...". Результат - Мелітополь, Бердянськ, ЗАЕС і правий берег Херсонщини здані майже без бою, за "три дня".
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:17
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:19
Дякую!
Чудово видно, що навіть! оцей Дудь ні на йоту не може змінити бачення отакого навіть! вище середнього за свідомістю рашкована, як кучера.
Свої та чужі...
В такому випадку ніякі аргументи, правда чи будь-що вже не відіграють ніякою ролі.
І битися за своїх оті рашики можуть до кінця. Як і було при Адольфі у німців.
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:29
Все, що я кажу - якийсь бред (с).
Мене хватило на 3 хвилини.
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:41
Ну подивився 15хв. Чувак не може зв'язати 2 думки до купи.
Нарешті він видав (на 35:50) що 24.02 це був превентивний удар, тобто це Україна мала напасти на РФ.
Банальна кремлівська пропаганда.
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:50
Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:12
sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну інфа ж розміщена для дискусії. Я висловив свою думку про неї. В чому проблема?
Якщо розміщувати різні точки зору, в тому числі(переважно) й геть дибільні, то можна отримати й різні коментарі щодо цих точок зору.
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