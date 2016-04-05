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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3313331433153316
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:17

vitaliian
Ты считаешь себя таким уникальным, шо капец
Но в 2014 году таких "уникальных", как ты, на этом форуме было, як чего-то за баней

Поэтому, я утверждаю, что ты набрасываешь всякое рашисткое гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

maxprofit написав:Невже у лютому попруть на Луцьк-Львів ? Там болота суцільні на кордоні. Може, Рівне-Хмельницький-Чернівці ? Ще й 2 АЕС захопити при тому ...
Скоріше Запоріжжя, Херсон, Харків...
Востаннє редагувалось GALeon в Вів 17 січ, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Скоріше Запоріжжя, Херсон...

Херсон точно ні. На найближчий час, думаю, це питання закрите.
Вангую Купянськ-Ізюм. Або, Харків чи Запоріжжя, але це менш ймовірно...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:26

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся

Ну інфа ж розміщена для дискусії. Я висловив свою думку про неї. В чому проблема?
Якщо розміщувати різні точки зору, в тому числі(переважно) й геть дибільні, то можна отримати й різні коментарі щодо цих точок зору.

Смотрите
  sashaqbl написав:Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу.
ок, это ваша точка зрения
  sashaqbl написав:Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
а это манипуляция (чтобы я делал/не делал, то чего ты хочешь). Разницу чувствуешь? Поэтому или не читай или не жалуйся. Спасибо.
vitaliian
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  #<1 ... 3313331433153316
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