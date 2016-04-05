|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:17
vitaliian
Ты считаешь себя таким уникальным, шо капец
Но в 2014 году таких "уникальных", как ты, на этом форуме было, як чего-то за баней
Поэтому, я утверждаю, что ты набрасываешь всякое рашисткое гавно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7582
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:18
maxprofit написав:Невже у лютому попруть на Луцьк-Львів ? Там болота суцільні на кордоні. Може, Рівне-Хмельницький-Чернівці ? Ще й 2 АЕС захопити при тому ...
Скоріше Запоріжжя, Херсон, Харків...
Востаннє редагувалось GALeon
в Вів 17 січ, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 954
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:20
GALeon написав:
Скоріше Запоріжжя, Херсон...
Херсон точно ні. На найближчий час, думаю, це питання закрите.
Вангую Купянськ-Ізюм. Або, Харків чи Запоріжжя, але це менш ймовірно...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 924
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:26
sashaqbl написав: vitaliian написав:
sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся
Ну інфа ж розміщена для дискусії. Я висловив свою думку про неї. В чому проблема?
Якщо розміщувати різні точки зору, в тому числі(переважно) й геть дибільні, то можна отримати й різні коментарі щодо цих точок зору.
Смотрите
sashaqbl написав:
Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу.
ок, это ваша точка зрения
sashaqbl написав:
Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
а это манипуляция (чтобы я делал/не делал, то чего ты хочешь). Разницу чувствуешь? Поэтому или не читай или не жалуйся. Спасибо.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16329
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2088 раз.
- Подякували: 2972 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:33
Успіх написав: edvardd написав:Успіх
На Урагане, и он уже переместился...
А ми вимушені набагато ближче під'їзджати до ворога, так як ми "близькобійні"...(до 15км добиваємо максимум)
так и он ближе, там он на "отдыхе"
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8363
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 2751 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111192
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|478946
|
|
|1
|4628
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|