Додано: Вів 17 січ, 2023 16:52

Тут начали писать о том, будет или не будет новое полномасштабное наступление. А если будет, то откуда



Ну тут сложно сказать, потому что, сложно прогнозировать действия одного человека, который вообще потерял всякую связь с реальностью



Но вот все эти прогнозы, на Ковель, на Ровно, на Киев, на Чернигов - вполне могут быть. Ровенская АЭС хорошая цель для захвата. Даже при отсутствии необходимого количества вояк и техники.

Я размышляю из того факта, что 24.02.2022 тоже начинали при отсутствии необходимого количества вояк и техники. Рашисты поимели даже некоторый успех, потому что, ТотКогоНельзяКритиковать что-то рассказывал про шашлыки. Но потом получили мзды и свалили



Но направление Ковель, Ровно там болота. Прогноз погоды пишет плюсовую температуру. Поэтому, они на том направлении получат мзды гораздо быстрее. Не исключаю, что будут удары по Белорусии.



Киев, Чернигов. Хммм, уже отсутствует фактор внезапности



Далее. Донецк, Луганск, Запорожье

Так они Бахмут берут несколько месяцев. Соледар то ли взяли, то ли нет. Прям как Пески



Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса

Но результат будет немного предсказуем