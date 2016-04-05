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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 331433153316331733183319>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:17

vitaliian
Ты считаешь себя таким уникальным, шо капец
Но в 2014 году таких "уникальных", как ты, на этом форуме было, як чего-то за баней

Поэтому, я утверждаю, что ты набрасываешь всякое рашисткое гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

maxprofit написав:Невже у лютому попруть на Луцьк-Львів ? Там болота суцільні на кордоні. Може, Рівне-Хмельницький-Чернівці ? Ще й 2 АЕС захопити при тому ...
Скоріше Запоріжжя, Херсон, Харків...
Востаннє редагувалось GALeon в Вів 17 січ, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Скоріше Запоріжжя, Херсон...

Херсон точно ні. На найближчий час, думаю, це питання закрите.
Вангую Купянськ-Ізюм. Або, Харків чи Запоріжжя, але це менш ймовірно...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:26

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:sashaqbl стесняюсь спросить, зачем ты меня читаешь, зачем переходишь по ссылкам которые я размещаю? Чтобы потом жаловаться. Какой-то дебилизм. Выбери что то одно, либо не читай, либо не жалуйся

Ну інфа ж розміщена для дискусії. Я висловив свою думку про неї. В чому проблема?
Якщо розміщувати різні точки зору, в тому числі(переважно) й геть дибільні, то можна отримати й різні коментарі щодо цих точок зору.

Смотрите
  sashaqbl написав:Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу.
ок, это ваша точка зрения
  sashaqbl написав:Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
а это манипуляция (чтобы я делал/не делал, то чего ты хочешь). Разницу чувствуешь? Поэтому или не читай или не жалуйся. Спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:33

  Успіх написав:
  edvardd написав:Успіх
На Урагане, и он уже переместился...

А ми вимушені набагато ближче під'їзджати до ворога, так як ми "близькобійні"...(до 15км добиваємо максимум)

так и он ближе, там он на "отдыхе"
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:36

  sashaqbl написав:
  GALeon написав:Скоріше Запоріжжя, Херсон...

Херсон точно ні. На найближчий час, думаю, це питання закрите.
Вангую Купянськ-Ізюм. Або, Харків чи Запоріжжя, але це менш ймовірно...

А в Запорожье их ждёт в феврале большой сюрприз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:37

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І взагалі збудьте про "революцію знизу" в РФ. Не буде цього ніколи.
Ну подивимось як народ буде мовчати після різького падіння доходів нижче критичних (скажімо 50$ / місяць). А особливо коли почнуться проблеми із фінансуванням ментів.

Наша звичка - рахувати дохід в доларах. Рашисти рахують в рублях, яких надрукують скільки потрібно. Китай, Індія та Турція допоможуть скупкою нафти.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:49

  Starikan написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І взагалі збудьте про "революцію знизу" в РФ. Не буде цього ніколи.
Ну подивимось як народ буде мовчати після різького падіння доходів нижче критичних (скажімо 50$ / місяць). А особливо коли почнуться проблеми із фінансуванням ментів.

Скажут враги голодом морят. Там до сих пор многие верят что в 80е дефицит продуктов был искусственный, уничтожали специально, что бы развалить великий и могучий... неее, пока там есть зомбоящик с нужной повесткой в революцию снизу я не верю. А вот если на силовиков не будет хватать, то может быть и военная хунта.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Наша звичка - рахувати дохід в доларах. Рашисти рахують в рублях,
Згоден, що долар для москалів не актуальний. Їм пора рахувати в Юанях.

  Starikan написав:Китай, Індія та Турція допоможуть скупкою нафти.

вже допомагають, але коли бюджет розрахований по 470 Юанів, а купують по 270 - то виникає дефіцит
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут начали писать о том, будет или не будет новое полномасштабное наступление. А если будет, то откуда

Ну тут сложно сказать, потому что, сложно прогнозировать действия одного человека, который вообще потерял всякую связь с реальностью

Но вот все эти прогнозы, на Ковель, на Ровно, на Киев, на Чернигов - вполне могут быть. Ровенская АЭС хорошая цель для захвата. Даже при отсутствии необходимого количества вояк и техники.
Я размышляю из того факта, что 24.02.2022 тоже начинали при отсутствии необходимого количества вояк и техники. Рашисты поимели даже некоторый успех, потому что, ТотКогоНельзяКритиковать что-то рассказывал про шашлыки. Но потом получили мзды и свалили

Но направление Ковель, Ровно там болота. Прогноз погоды пишет плюсовую температуру. Поэтому, они на том направлении получат мзды гораздо быстрее. Не исключаю, что будут удары по Белорусии.

Киев, Чернигов. Хммм, уже отсутствует фактор внезапности

Далее. Донецк, Луганск, Запорожье
Так они Бахмут берут несколько месяцев. Соледар то ли взяли, то ли нет. Прям как Пески

Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса
Но результат будет немного предсказуем
pesikot
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