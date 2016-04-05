vitaliian
Ты считаешь себя таким уникальным, шо капец
Но в 2014 году таких "уникальных", как ты, на этом форуме было, як чего-то за баней
Поэтому, я утверждаю, что ты набрасываешь всякое рашисткое гавно
|
|
|
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:17
vitaliian
Ты считаешь себя таким уникальным, шо капец
Но в 2014 году таких "уникальных", как ты, на этом форуме было, як чего-то за баней
Поэтому, я утверждаю, что ты набрасываешь всякое рашисткое гавно
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Скоріше Запоріжжя, Херсон, Харків...
Востаннє редагувалось GALeon в Вів 17 січ, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:26
Смотрите
ок, это ваша точка зрения
а это манипуляция (чтобы я делал/не делал, то чего ты хочешь). Разницу чувствуешь? Поэтому или не читай или не жалуйся. Спасибо.
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:33
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:36
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:37
Наша звичка - рахувати дохід в доларах. Рашисти рахують в рублях, яких надрукують скільки потрібно. Китай, Індія та Турція допоможуть скупкою нафти.
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:49
Скажут враги голодом морят. Там до сих пор многие верят что в 80е дефицит продуктов был искусственный, уничтожали специально, что бы развалить великий и могучий... неее, пока там есть зомбоящик с нужной повесткой в революцию снизу я не верю. А вот если на силовиков не будет хватать, то может быть и военная хунта.
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Згоден, що долар для москалів не актуальний. Їм пора рахувати в Юанях.
вже допомагають, але коли бюджет розрахований по 470 Юанів, а купують по 270 - то виникає дефіцит
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут начали писать о том, будет или не будет новое полномасштабное наступление. А если будет, то откуда
Ну тут сложно сказать, потому что, сложно прогнозировать действия одного человека, который вообще потерял всякую связь с реальностью
Но вот все эти прогнозы, на Ковель, на Ровно, на Киев, на Чернигов - вполне могут быть. Ровенская АЭС хорошая цель для захвата. Даже при отсутствии необходимого количества вояк и техники.
Я размышляю из того факта, что 24.02.2022 тоже начинали при отсутствии необходимого количества вояк и техники. Рашисты поимели даже некоторый успех, потому что, ТотКогоНельзяКритиковать что-то рассказывал про шашлыки. Но потом получили мзды и свалили
Но направление Ковель, Ровно там болота. Прогноз погоды пишет плюсовую температуру. Поэтому, они на том направлении получат мзды гораздо быстрее. Не исключаю, что будут удары по Белорусии.
Киев, Чернигов. Хммм, уже отсутствует фактор внезапности
Далее. Донецк, Луганск, Запорожье
Так они Бахмут берут несколько месяцев. Соледар то ли взяли, то ли нет. Прям как Пески
Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса
Но результат будет немного предсказуем
|