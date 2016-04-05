И еще об Арестовиче. Несмотря на то, что сегодня граждане Украины в силу понятных внешних причин представляют из себя достаточно монолитный в идейном плане социум, объединенный внешней угрозой, когда она перестанет носить фатальный характер, всё изменится на практически прежнюю картину. За одним исключением: русское население Украины ранее окормлялось политиками с отчетливой прокремлевской направленностью. Сегодня вся эта публика не имеет ни малейших шансов — в том числе и в послевоенной Украине. По сути, это поле остается незанятым и пустым.



По факту, оно уже никогда не станет пророссийским, но совершенно точно не «ляжет» под радикалов-националистов. Поэтому возникновение абсолютно новых фигур на этом поле неизбежно. Кремль, понятно, уже ни малейшего влияния иметь на этом поле не будет, он вообще окончательно исключен из всех украинских процессов.



Арестович, по сути, позиционирует себя в качестве умеренного и приемлемого для этой части украинского социума. Что, понятно, будет вызывать бешеный отпор со стороны предыдущего поколения политиков, кормящихся в этих регионах. Кстати, один из них — днепровский мэр Филатов — как раз и инициировал нынешнюю обструкцию Арестовича, понимая все конкурентные перспективы.



Я думаю, что впереди, уже ближе к мирной жизни, схватка между двумя поколениями прорусских, но при этом прямо антикремлевских украинских политиков, будет одной из определяющих во внутренней политике Украины.