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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33153316331733183319>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:55

  Starikan написав:Наша звичка - рахувати дохід в доларах. Рашисти рахують в рублях, яких надрукують скільки потрібно. Китай, Індія та Турція допоможуть скупкою нафти.


Только удивляются постоянно
Как это китайский "Москвич" под 2 ляма фублей (что в пересчёте примерно 30 тыс долярчиков)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Как это китайский "Москвич" под 2 ляма фублей
Супер бізнес: купив китаймобіль за 12к, привіз, прикрутив шильдик - продав за 30к. Але поки це тільки плата за обхід санкцій (паралельний імпорт)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:будет или не будет новое полномасштабное наступление
питання тільки одне: коли буде (ИМХО 24 лютого).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:А в Запорожье их ждёт в феврале большой сюрприз...


Откуда инфа?) с Ютуба?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:08

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Как это китайский "Москвич" под 2 ляма фублей
Супер бізнес: купив китаймобіль за 12к, привіз, прикрутив шильдик - продав за 30к. Але поки це тільки плата за обхід санкцій (паралельний імпорт)

Ну почему же

Китайские авто идут по прямому импорту
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:13

На форуме в Давосе Урсула дер Ляйен заявила, что Евросоюз заместил 80 процентов российского трубопроводного газа. Год назад в планах было замещение 50 млрд кубометров из примерно 150 млрд российского экспорта - то есть, треть. Опережение графиков носило не экономический, а чисто политический характер и было вызвано начавшейся спецоперацией.

Оставшиеся 20 процентов - это газ, идущий по одной ветке через Украину и газ, подающийся через одну трубу Турецкого потока.

Прокачка газа через территорию Украины (несмотря на весь абсурд этой фразы) продолжается, хотя и упала на 22 процента. Падение связано со снижением заявок - этот газ поставляется в Венгрию, но теплая зима и избыток газа в Европе привели к тому, что теперь выгоднее покупать газ из других источников, да и не так много его требуется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:15

vitaliian
То, что у них всё ЗБС - это понятно)) А вот нам что делать?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:16

Что пишут про Арестовича на РФ
И еще об Арестовиче. Несмотря на то, что сегодня граждане Украины в силу понятных внешних причин представляют из себя достаточно монолитный в идейном плане социум, объединенный внешней угрозой, когда она перестанет носить фатальный характер, всё изменится на практически прежнюю картину. За одним исключением: русское население Украины ранее окормлялось политиками с отчетливой прокремлевской направленностью. Сегодня вся эта публика не имеет ни малейших шансов — в том числе и в послевоенной Украине. По сути, это поле остается незанятым и пустым.

По факту, оно уже никогда не станет пророссийским, но совершенно точно не «ляжет» под радикалов-националистов. Поэтому возникновение абсолютно новых фигур на этом поле неизбежно. Кремль, понятно, уже ни малейшего влияния иметь на этом поле не будет, он вообще окончательно исключен из всех украинских процессов.

Арестович, по сути, позиционирует себя в качестве умеренного и приемлемого для этой части украинского социума. Что, понятно, будет вызывать бешеный отпор со стороны предыдущего поколения политиков, кормящихся в этих регионах. Кстати, один из них — днепровский мэр Филатов — как раз и инициировал нынешнюю обструкцию Арестовича, понимая все конкурентные перспективы.

Я думаю, что впереди, уже ближе к мирной жизни, схватка между двумя поколениями прорусских, но при этом прямо антикремлевских украинских политиков, будет одной из определяющих во внутренней политике Украины.
таки да, они в нем видели надежду...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:17

  Andrey2512 написав:vitaliian
То, что у них всё ЗБС - это понятно)) А вот нам что делать?)))

А что у нас есть выбор?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса
Но результат будет немного предсказуем


Для нас проблема в тому що цінність людей в росії дорівнює нулю. Тобто якщо путіну скажуть у нас є два варіанти: а) не наступати, б) наступати і втратити наприклад 100 000 людей але захопити при цьому два нові містечка і 5 сіл, то путін вибере другий варіант не задумуючись ні на секунду. Він хоче щоб був постійний тиск на Україну і Захід, навіть якщо через його дії населення ерефії знизиться на третину
Letusrock
 
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