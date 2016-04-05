pesikot написав:Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса Но результат будет немного предсказуем
Для нас проблема в тому що цінність людей в росії дорівнює нулю. Тобто якщо путіну скажуть у нас є два варіанти: а) не наступати, б) наступати і втратити наприклад 100 000 людей але захопити при цьому два нові містечка і 5 сіл, то путін вибере другий варіант не задумуючись ні на секунду. Він хоче щоб був постійний тиск на Україну і Захід, навіть якщо через його дії населення ерефії знизиться на третину
Двадцать один передвижной крематорий заказан руководством России в Китае. Путину докладывают, что заказ готов и будет доставлен в Россию через третьи страны в ближайшее время. По оценкам экспертов при Совете Безопасности РФ, в случае реализации планов российского руководства по возобновлению наступления, общее количество безвозвратных потерь для российской стороны может превысить двести двадцать тысяч человек уже к первому мая этого года. (На субботу 14 января, безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляли более ста пятнадцати тысяч человек). Колоссальные потери Путина не смущают, тревожит реакция внутри России, поэтому, по словам президента, потери надо «размазать во времени», и для этого заказаны крематории. Для призванных в рамках мобилизации и крематории должны быть мобильными.
pesikot написав:Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса Но результат будет немного предсказуем
Для нас проблема в тому що цінність людей в росії дорівнює нулю. Тобто якщо путіну скажуть у нас є два варіанти: а) не наступати, б) наступати і втратити наприклад 100 000 людей але захопити при цьому два нові містечка і 5 сіл, то путін вибере другий варіант не задумуючись ні на секунду. Він хоче щоб був постійний тиск на Україну і Захід, навіть якщо через його дії населення ерефії знизиться на третину
москалі звичайно біомусор, але навіть в нього є межі. Я не вірю в те, що вони збунтуються - це не їхнє. А от зібрати 500К м'яса, коли це м'ясо вже знає що з ним будуть робити буде складно. На мою думку все зійде до того, що набирати ці 500К вони будуть добре якщо до середини літа.
sashaqbl написав:Маркус на початку війни сказав, що нада 100 тис. харошіх русскіх, і війна закінчиться. зараз очевидно, що він помилився. Моя цифра 1 млн русскіх, яких не видно в тепловізорі протягом 2-3 років - це та критична маса, якої росія не витримає.
Почитайте про ірано-іракську війну, для диктаторських режимів не існує крмтичних цифр.
Краще згадати про те, що сказав про цю війну Любавічський Ребе.
pesikot написав:Резюмирую, наступать они будут пробовать с использованием мобилизированного мяса Но результат будет немного предсказуем
Для нас проблема в тому що цінність людей в росії дорівнює нулю. Тобто якщо путіну скажуть у нас є два варіанти: а) не наступати, б) наступати і втратити наприклад 100 000 людей але захопити при цьому два нові містечка і 5 сіл, то путін вибере другий варіант не задумуючись ні на секунду. Він хоче щоб був постійний тиск на Україну і Захід, навіть якщо через його дії населення ерефії знизиться на третину
Якщо ми це знаємо, то це вже не проблема, а шлях до вирішення проблеми
Тому і просить Україна, щоб західні країни надавали більше озброення
vitaliian написав:Причины войны Можно смотреть с 20й минуты https://youtu.be/sP5agpp4tJ4 Интервью длинное, но яркое 5 млн просмотров за сутки. В психологии называется интроспекция Для СМИ редкое явление
яркости нет -когда знаешь, что он скажет в итоге а в итоге он оказался п***ром, нет не оказался а всегда был таким по жизни-мелким жлобом(еврейский мальчик из семьи интелегенов, у него был талант и маленькие связи) , может он 15 лет назад был кумиром у сопливого тогда дудя, война- как рентген, все видно
и всякие дешевки "адмиралы" хабенские тому очередной пример (а так красиво пел о чести и совести, даже поговаривали о что, своего другана пореченкова порицал за стрельбу на Донбассе) а сам не то что не прошел испытание -но даже побоялся намека "вдруг заподозрят в нелояльности" заслуженный артист ХАбенский (тоже еврей) уволил народного артиста Назарова и его жену...теперь точно народного получит
vitaliian написав:Причины войны Можно смотреть с 20й минуты https://youtu.be/sP5agpp4tJ4 Интервью длинное, но яркое 5 млн просмотров за сутки. В психологии называется интроспекция Для СМИ редкое явление
яркости нет -когда знаешь, что он скажет в итоге а в итоге он оказался п***ром, нет не оказался а всегда был таким по жизни-мелким жлобом(еврейский мальчик из семьи интелегенов, у него был талант и маленькие связи) , может он 15 лет назад был кумиром у сопливого тогда дудя, война- как рентген, все видно
и всякие дешевки "адмиралы" хабенские тому очередной пример (а так красиво пел о чести и совести, даже поговаривали о что, своего другана пореченкова порицал за стрельбу на Донбассе) а сам не то что не прошел испытание -но даже побоялся намека "вдруг заподозрят в нелояльности" заслуженный артист ХАбенский (тоже еврей) уволил народного артиста Назарова и его жену...теперь точно народного получит
И еще об Арестовиче. Несмотря на то, что сегодня граждане Украины в силу понятных внешних причин представляют из себя достаточно монолитный в идейном плане социум, объединенный внешней угрозой, когда она перестанет носить фатальный характер, всё изменится на практически прежнюю картину. За одним исключением: русское население Украины ранее окормлялось политиками с отчетливой прокремлевской направленностью. Сегодня вся эта публика не имеет ни малейших шансов — в том числе и в послевоенной Украине. По сути, это поле остается незанятым и пустым.
По факту, оно уже никогда не станет пророссийским, но совершенно точно не «ляжет» под радикалов-националистов. Поэтому возникновение абсолютно новых фигур на этом поле неизбежно. Кремль, понятно, уже ни малейшего влияния иметь на этом поле не будет, он вообще окончательно исключен из всех украинских процессов.
Арестович, по сути, позиционирует себя в качестве умеренного и приемлемого для этой части украинского социума. Что, понятно, будет вызывать бешеный отпор со стороны предыдущего поколения политиков, кормящихся в этих регионах. Кстати, один из них — днепровский мэр Филатов — как раз и инициировал нынешнюю обструкцию Арестовича, понимая все конкурентные перспективы.
Я думаю, что впереди, уже ближе к мирной жизни, схватка между двумя поколениями прорусских, но при этом прямо антикремлевских украинских политиков, будет одной из определяющих во внутренней политике Украины.
таки да, они в нем видели надежду...
такую пургу пишут люди, которые никогда не жили в Украине, не знают менталитета украинцев и не понимают, чем сегодня живут наши люди.
По факту, оно уже никогда не станет пророссийским, но совершенно точно не «ляжет» под радикалов-националистов.
это выражение справедливо для 0,001% населения (таких как ЛАД), сами украинцы никогда не считали себя радикалами, некоторые считали националистами... с 2014г считаю себя украинским националистом, не под каких радикалов ложится не собираюсь, считаю что ходить с факелами 1 января по Киеву -это язычество и средневековье Арестович-сбитый летчик, про него уже забыли как полгода(кроме фоловеров, ненавижу это слово)
pesikot написав:Тому і просить Україна, щоб західні країни надавали більше озброення
А Захід слухає..і дає тільки по йому відомому плану.. Але ось яка штука Що таке перемога України? Ну вийдемо ми за три місяці(якщо сьогодні дадуть все що просив Залужний)на кордони 1991 року..і що? Цей ми проходили в 2014..На кордонах стояли а по нам стріляли. Тому на моє ІМХО Захід підтримує враження в керівництві педерації що ще не все пропало...і цим змушує педераційників все сильніше і сильніше переорієнтовуватись на війну.. А закон маятника ще ніхто не відміняв. От і вийде В якийсь момент педераційне керівництво зрозуміє що РФ гаплик..але вже нічого подіяти не зможе..от в цей момент і ми визволимо наші території , а педерація вже буде думати яка кора поживніша дубова чи березова..і в цьому вікні можливостей за ніжки Буша віддасть все ( читай атомну зброю) що їй скажуть, але що таке педерація без атомної зброї? велика сніжна нігерія з рукожопим населенням....