Додано: Вів 17 січ, 2023 18:58

prodigy написав: все ...не пью кофе все ...не пью кофе

Арестович первый из популярных блогеров начал говорить что РФ проиграет, даже там сроки какие то называл, к маю, к лету. До этого русской свинье такого не говорили ни разу и никогда.Это потом я уже в других каналах вычитал, что РФ проигрывает, в т.ч. у гиркина, бульбы и т.д. (у которых тоже сто тысячные аудитории).Арестович подавал так уверенно и убедительно, что даже песков на него ссылается.Внести в лагерь противника смуту, неуверенность, страх, панику, отчаяние. Кто ещё на такое способен? Их Геббельс Соловьев может только позавидовать такой харизме и быстрому взлёту популярности.Не умножайте на ноль, Арестович очень полезный ипсошник, я бы сказал другого такого рупора на русскую аудиторию нет. Но язык местами надо контролировать.