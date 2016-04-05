prodigy написав:Арестович-сбитый летчик, про него уже забыли как полгода(кроме фоловеров, ненавижу это слово
я терпеть не могу соц.сети- манию, у меня нет канала на Ютубе и в ТГ, тем более на тик токе, но отрицать очевидные вещи я тоже не готов
1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
офіційне джерело спростувало припущення Арестовича про ракету ПРО і заявило, що ПРО не має засобів для сбиття Х22.
але це не є правдою, С300, Бук-М, NASAMS мають достатньо шансів збити Х-22 просто на тлі того що в рф підхопили припущення Арестовича як основну причину трагедії в Дніпрі керівник держави був дуже злий на Арестовича, до того ще масла в огонь підлив Філатов (походу Філатов у сварці з ОП, тому рахував що треба "збити" Арестовича)
prodigy написав:Арестович-сбитый летчик, про него уже забыли как полгода(кроме фоловеров, ненавижу это слово
я терпеть не могу соц.сети- манию, у меня нет канала на Ютубе и в ТГ, тем более на тик токе, но отрицать очевидные вещи я тоже не готов
1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.
10 месяцев назад у меня в подписках было много всяких Арестовичей , Шведов и прочих в Ютубе и ТГ я открываю и на скролинге смотрю 50минутное видео за 50секунд тем не менее засчитывается в 1,5млн просмотров (статистика банальная) 1,5 "армия"-там больше половины женщины в возрасте до 30лет, незамужние, без детей к сажалению, человечество в своей массе -безграмотно, людьми, не умеющими думать, легко манипулировать
банальный пример: человек посмотрел видео-кофе вызывает рак, все ...не пью кофе возможно, если Арестович скажет, что кофе вызывает рак-1млн из тех 1,5 перестанут употреблять кофе, но если Арестович скажет, что если вы не будете делать утреннюю зарядку, то умрете на 15 лет раньше-зарядку начнут делать 15 тысяч из 1,5млн почему? люди всегда идут по пути наименьшего сопротивления
Гіпертрофування порожнечі - визначальна риса нашого часу.
Безпомічні люди, не здатні погодитись із тим що якщо на клітці віслюка написано віслюк, там віслюк і є, серйозно сприймають відверту маячню, навіть нерідко голосують за неї, а потім гинуть - тому що не вірять у ворога
Ой, зробили бурю в стакані. Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.
*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.
**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.
vitaliian написав: 1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.
Мухи тоже любят говно Миллион мух не могут ошибаться
andrijk777 написав:Ой, зробили бурю в стакані. Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.
*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.
**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.