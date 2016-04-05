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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3317331833193320>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:16

  prodigy написав:Арестович-сбитый летчик, про него уже забыли как полгода(кроме фоловеров, ненавижу это слово
я терпеть не могу соц.сети- манию, у меня нет канала на Ютубе и в ТГ, тем более на тик токе, но отрицать очевидные вещи я тоже не готов
Зображення

1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:20

  pesikot написав:


офіційне джерело спростувало припущення Арестовича про ракету ПРО
і заявило, що ПРО не має засобів для сбиття Х22.

але це не є правдою, С300, Бук-М, NASAMS мають достатньо шансів збити Х-22
просто на тлі того що в рф підхопили припущення Арестовича як основну причину трагедії в Дніпрі керівник держави був дуже злий на Арестовича, до того ще масла в огонь підлив Філатов (походу Філатов у сварці з ОП, тому рахував що треба "збити" Арестовича)
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:31

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Арестович-сбитый летчик, про него уже забыли как полгода(кроме фоловеров, ненавижу это слово
я терпеть не могу соц.сети- манию, у меня нет канала на Ютубе и в ТГ, тем более на тик токе, но отрицать очевидные вещи я тоже не готов
Зображення

1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.



10 месяцев назад у меня в подписках было много всяких Арестовичей , Шведов и прочих в Ютубе и ТГ
я открываю и на скролинге смотрю 50минутное видео за 50секунд тем не менее засчитывается в 1,5млн просмотров (статистика банальная)
1,5 "армия"-там больше половины женщины в возрасте до 30лет, незамужние, без детей
к сажалению, человечество в своей массе -безграмотно,
людьми, не умеющими думать, легко манипулировать

банальный пример: человек посмотрел видео-кофе вызывает рак,
все ...не пью кофе :mrgreen:
возможно, если Арестович скажет, что кофе вызывает рак-1млн из тех 1,5 перестанут употреблять кофе, но если Арестович скажет, что если вы не будете делать утреннюю зарядку, то умрете на 15 лет раньше-зарядку начнут делать 15 тысяч из 1,5млн
почему? люди всегда идут по пути наименьшего сопротивления
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гіпертрофування порожнечі - визначальна риса нашого часу.

Безпомічні люди, не здатні погодитись із тим що якщо на клітці віслюка написано віслюк, там віслюк і є, серйозно сприймають відверту маячню, навіть нерідко голосують за неї, а потім гинуть - тому що не вірять у ворога

В.П.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:38

Ой, зробили бурю в стакані.
Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. :D :D :D
Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.

*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.

**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:52

  vitaliian написав:
1,5 млн просмотров меньше чем за сутки. Не надо игнорировать математику, так и до пещер можно доигнорироваться. У него есть аудитория, на мнение которой он влияет. Ютуб показывает что это за люди, из каких они стран и т.д. если это русские, Алексею надо продолжать свои эфиры и влиять на них. Это тоже война информационная. 1,5 большая армия.

Мухи тоже любят говно
Миллион мух не могут ошибаться

А вот ты за Арестовича топишь, аж гай шумыть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зато Арестович, ушёл (не важно откуда, с поста физ лица наверное) показав европейский пример
В отличие от гетьманцева, ермака или главного по шашлыкам
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:53

  andrijk777 написав:Ой, зробили бурю в стакані.
Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. :D :D :D
Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.

*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.

**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.

Яке ти дурне
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Зато Арестович, ушёл (не важно откуда, с поста физ лица наверное) показав европейский пример
В отличие от гетьманцева, ермака или главного по шашлыкам
Та нічого він не показав, звільнитися, хоча й не був ні на якій посаді, то чисто цирк для свідків люсі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:58

  prodigy написав:все ...не пью кофе
Арестович первый из популярных блогеров начал говорить что РФ проиграет, даже там сроки какие то называл, к маю, к лету. До этого русской свинье такого не говорили ни разу и никогда.

Это потом я уже в других каналах вычитал, что РФ проигрывает, в т.ч. у гиркина, бульбы и т.д. (у которых тоже сто тысячные аудитории).

Арестович подавал так уверенно и убедительно, что даже песков на него ссылается.

Внести в лагерь противника смуту, неуверенность, страх, панику, отчаяние. Кто ещё на такое способен? Их Геббельс Соловьев может только позавидовать такой харизме и быстрому взлёту популярности.

Не умножайте на ноль, Арестович очень полезный ипсошник, я бы сказал другого такого рупора на русскую аудиторию нет. Но язык местами надо контролировать.
vitaliian
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