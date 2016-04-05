«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит Л.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III
Толстой первый профессиональный ипсошник *Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в Итог: Поражение России
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит А.Н.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III
Толстой первый профессиональный ипсошник *Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в Итог: Поражение России
vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник
Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов Ну не пались так
Не треба вигадувати зі стелі...
Люди добрі, ну обгрунтовуйте хоч якось свої випади, коли вони негативні. Позитивні необов'язково)) А от негативні треба обгрутовувати.
З.и. Як наслідок, українська структура ІПСО хай і потужна, але майже невідома вдома. Зате добре відома за кордоном. За західним про неї говорять з повагою, на сході демонізують та згадують у власній пропаганді мало не щоразу, коли в Росії щось йде не так.
Інформаційно-психологічні операції в Збройних силах України – сфера відповідальності Сил спеціальних операцій. Це означає, що їхня робота, як і особовий склад, є предметом державної таємниці. Але ніхто не заважає нам розповісти, чим мають займатися відповідні підрозділи згідно керівних документів, і в чому взагалі можуть полягати їхні задачі. https://glavcom.ua/columns/tregubov/inf ... 65648.html
andrijk777 написав:Ой, зробили бурю в стакані. Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.
*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.
**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.
він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. якби він був домогосподаркою, тоді так, але це була б думка домогосподарки і не більше. а на такому рівні базар потрібно фільтрувати і за базар відповідати. як казав "класик", по суті, не дослівно, не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був. і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві