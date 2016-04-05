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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3318331933203321>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:04

  vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник

Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов

Ну не пались так
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник

Не варто придумувати те, чого нема - банальне брехло й балабол. Оті всі вигадки про "іпсо" - банальна спроба заднім числом виправдати будь-яку дурню з упевненим видом.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:31

«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит Л.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III

Толстой первый профессиональный ипсошник
*Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в
Итог: Поражение России
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:36

  vitaliian написав:
«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит А.Н.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III

Толстой первый профессиональный ипсошник
*Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в
Итог: Поражение России

"Яке воно кончене" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:42

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник

Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов
Ну не пались так

Не треба вигадувати зі стелі...

Люди добрі, ну обгрунтовуйте хоч якось свої випади, коли вони негативні.
Позитивні необов'язково))
А от негативні треба обгрутовувати.

З.и.
Як наслідок, українська структура ІПСО хай і потужна, але майже невідома вдома. Зате добре відома за кордоном. За західним про неї говорять з повагою, на сході демонізують та згадують у власній пропаганді мало не щоразу, коли в Росії щось йде не так.

Інформаційно-психологічні операції в Збройних силах України – сфера відповідальності Сил спеціальних операцій. Це означає, що їхня робота, як і особовий склад, є предметом державної таємниці. Але ніхто не заважає нам розповісти, чим мають займатися відповідні підрозділи згідно керівних документів, і в чому взагалі можуть полягати їхні задачі.
https://glavcom.ua/columns/tregubov/inf ... 65648.html
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:53

  andrijk777 написав:Ой, зробили бурю в стакані.
Ну помилився Аристович. Навіть не помилився, а висловив власну думку, яка розходиться з "думкою партії". Все, зробили з нього агента ФСБ. :D :D :D
Тепер всі на ньому піарятся, типу відосіка вище.

*І між іншим Х-22 можна збити наявними в Україні засобами ППО, просто важно. Тому офіційна версія "головного ППО-шніка України" не правдива.

**Нагадаю також про "офіційну версію" про ракету яка впала в Польщі. Там 100% доказано що це була наша С-300 ракета, але ми офіційно не визнали цього.



він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. якби він був домогосподаркою, тоді так, але це була б думка домогосподарки і не більше. а на такому рівні базар потрібно фільтрувати і за базар відповідати. як казав "класик", по суті, не дослівно, не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник

Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов

Ну не пались так
Та ланЗображення
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless написав:
  vitaliian написав:Арестович очень полезный ипсошник

Не варто придумувати те, чого нема - банальне брехло й балабол. Оті всі вигадки про "іпсо" - банальна спроба заднім числом виправдати будь-яку дурню з упевненим видом.
Ні. Його туди посадили. Не тільки лиш всі можуть ляпати щось в інтернеті, і щоб їм за це нічого не було.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:10

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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:Ромасик
Ще один
Хоч би гугл інколи включав
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