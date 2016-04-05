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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3318331933203321
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. ... , не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві :D

Я щось підзабув, яка в нього посада (була)?
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37

Доставку Західної допомоги можна і ще розтягнути на рік...

Я то думаю, що сьогодні наша арта цілий день насипає свинособакам - а то виявляється, що ворог в Кліщіївку заходив...
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:10 месяцев назад у меня в подписках было много всяких Арестовичей , Шведов и прочих в Ютубе и ТГ
я открываю и на скролинге смотрю 50минутное видео за 50секунд тем не менее засчитывается в 1,5млн просмотров (статистика банальная)

Вон кто эти 1,5 млн домохозяек кто смотрит Люсю.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:49

⚡️ Нідерланди розглядають можливість відправки системи ППО Patriot до України, приєднуючись до США та Німеччини – Bloomberg

Мы собираемся присоединиться к инициативе Германии и Соединенных Штатов и послать в Украину Patriot — премьер-министр Нидерландов
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:40

  sashaqbl написав:Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона?


Навскидку сразу несколько вариантов.
1. Дискредитировать этот финансовый форум и его участников тем, что здесь исследуют мнение российского актера, который поддержал агрессию и естественно кидает версии на вентилятор, которые по уровню обоснованности можно отнести к мусору.

:D Кстати, мусоров этот актер и играл когда-то если не ошибаюсь. Совпадение? Не думаю.

2. Причина войны тщательно скрывается от масс из-за того, что узнав ее не удалось бы осуществить мобилизацию как в России, так возможно и в Украине (не смотря на праведность этого дела для наших граждан по причине внешней агрессии). Эту причину до сих пор четко не могут идентифицировать и опубликовать с подробным объяснением откуда она возникла и кто конкретно виноват. Т.е. вместо причины, которая расставит все точки над "і" нам со всех сми пытаются впарить фуфло с огромными пробелами в логике и фантастическими предположениями. И фуфло это идет активнее из рашки потому что кремлю надо одержать победу в войне до того, как российские мобики поймут в какое дерьмо их втянули и чьи проебы они будут компенсировать своими жизнями.

Версии, которые озвучивают участники форума на ветке о Причинах войны, не слишком конкретны и конструктивны до сих пор. Надеюсь, что это изменится.

3. За изучением подобных видео, а чаще беглым чтением статеек из росии или России некоторые тратят достаточное время. Сталкиваюсь с такими наблюдениями. Пропаганда во время войны становится крайне изощренной, далеко не каждый из нас может ей противостоять своим интеллектом, осведомленностью или твердостью взглядов. В этой связи считаю ограничить ее на форуме и применять исключительно для обоснования своего мнения.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:41

Ещё одно мнение зачем пу нужна война
https://youtu.be/1pj8LTlxLnY
Смотреть с 1:00:20
vitaliian
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