Додано: Вів 17 січ, 2023 21:40

sashaqbl написав: Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона? Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона?

Навскидку сразу несколько вариантов.1. Дискредитировать этот финансовый форум и его участников тем, что здесь исследуют мнение российского актера, который поддержал агрессию и естественно кидает версии на вентилятор, которые по уровню обоснованности можно отнести к мусору.Кстати, мусоров этот актер и играл когда-то если не ошибаюсь. Совпадение? Не думаю.2. Причина войны тщательно скрывается от масс из-за того, что узнав ее не удалось бы осуществить мобилизацию как в России, так возможно и в Украине (не смотря на праведность этого дела для наших граждан по причине внешней агрессии). Эту причину до сих пор четко не могут идентифицировать и опубликовать с подробным объяснением откуда она возникла и кто конкретно виноват. Т.е. вместо причины, которая расставит все точки над "і" нам со всех сми пытаются впарить фуфло с огромными пробелами в логике и фантастическими предположениями. И фуфло это идет активнее из рашки потому что кремлю надо одержать победу в войне до того, как российские мобики поймут в какое дерьмо их втянули и чьи проебы они будут компенсировать своими жизнями.Версии, которые озвучивают участники форума на ветке о Причинах войны, не слишком конкретны и конструктивны до сих пор. Надеюсь, что это изменится.3. За изучением подобных видео, а чаще беглым чтением статеек из росии или России некоторые тратят достаточное время. Сталкиваюсь с такими наблюдениями. Пропаганда во время войны становится крайне изощренной, далеко не каждый из нас может ей противостоять своим интеллектом, осведомленностью или твердостью взглядов. В этой связи считаю ограничить ее на форуме и применять исключительно для обоснования своего мнения.