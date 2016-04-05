sashaqbl написав:
Не буду оригінальним. Маячня повна, не варта потраченого часу. Нафіга тут постити руснявого пропагандона?
Навскидку сразу несколько вариантов.
1. Дискредитировать этот финансовый форум и его участников тем, что здесь исследуют мнение российского актера, который поддержал агрессию и естественно кидает версии на вентилятор, которые по уровню обоснованности можно отнести к мусору.
Кстати, мусоров этот актер и играл когда-то если не ошибаюсь. Совпадение? Не думаю.
2. Причина войны тщательно скрывается от масс из-за того, что узнав ее не удалось бы осуществить мобилизацию как в России, так возможно и в Украине (не смотря на праведность этого дела для наших граждан по причине внешней агрессии). Эту причину до сих пор четко не могут идентифицировать и опубликовать с подробным объяснением откуда она возникла и кто конкретно виноват. Т.е. вместо причины, которая расставит все точки над "і" нам со всех сми пытаются впарить фуфло с огромными пробелами в логике и фантастическими предположениями. И фуфло это идет активнее из рашки потому что кремлю надо одержать победу в войне до того, как российские мобики поймут в какое дерьмо их втянули и чьи проебы они будут компенсировать своими жизнями.
Версии, которые озвучивают участники форума на ветке о Причинах войны, не слишком конкретны и конструктивны до сих пор. Надеюсь, что это изменится.
3. За изучением подобных видео, а чаще беглым чтением статеек из росии или России некоторые тратят достаточное время. Сталкиваюсь с такими наблюдениями. Пропаганда во время войны становится крайне изощренной, далеко не каждый из нас может ей противостоять своим интеллектом, осведомленностью или твердостью взглядов. В этой связи считаю ограничить ее на форуме и применять исключительно для обоснования своего мнения.