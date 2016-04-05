|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:35
wild.tomcat написав:
він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. ... , не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві
Я щось підзабув, яка в нього посада (була)?
What is him?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5708
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 17 січ, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4324
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:41
prodigy написав:10 месяцев назад у меня в подписках было много всяких Арестовичей , Шведов и прочих в Ютубе и ТГ
я открываю и на скролинге смотрю 50минутное видео за 50секунд тем не менее засчитывается в 1,5млн просмотров (статистика банальная)
Вон кто эти 1,5 млн домохозяек кто смотрит Люсю.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5708
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:49
⚡️ Нідерланди розглядають можливість відправки системи ППО Patriot до України, приєднуючись до США та Німеччини – Bloomberg
Мы собираемся присоединиться к инициативе Германии и Соединенных Штатов и послать в Украину Patriot — премьер-министр Нидерландов
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8365
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 січ, 2023 22:52
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16339
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2088 раз.
- Подякували: 2972 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 січ, 2023 23:20
Ромасик написав: wild.tomcat написав:
він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. ... , не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві
Я щось підзабув, яка в нього посада (була)?
What is him?
ну підзабули та й біс з ним. так теж буває, память вона така, часом підводить, не переживайте. заучуйте вірші, як варіант, кажуть допомагає.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1338
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111200
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|478957
|
|
|1
|4630
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|