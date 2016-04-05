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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3318331933203321
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. ... , не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві :D

Я щось підзабув, яка в нього посада (була)?
What is him?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37

Востаннє редагувалось Успіх в Вів 17 січ, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:10 месяцев назад у меня в подписках было много всяких Арестовичей , Шведов и прочих в Ютубе и ТГ
я открываю и на скролинге смотрю 50минутное видео за 50секунд тем не менее засчитывается в 1,5млн просмотров (статистика банальная)

Вон кто эти 1,5 млн домохозяек кто смотрит Люсю.
Ромасик
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⚡️ Нідерланди розглядають можливість відправки системи ППО Patriot до України, приєднуючись до США та Німеччини – Bloomberg

Мы собираемся присоединиться к инициативе Германии и Соединенных Штатов и послать в Украину Patriot — премьер-министр Нидерландов
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:52

Зображення
посольство РФ в Швеции признало Крым Украиной
https://t.me/c/1458790505/39123
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 23:20

  Ромасик написав:
wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все, що крутиться в дурній черепній коробці. ... , не все що вертиться на язику, можна випускати в ефір. от він і відповів. і як то кажуть, по ділам. язик занадто довгий був.
і так, тепер він вже може висловлювати свої думки. але вони нікому не цікаві :D

Я щось підзабув, яка в нього посада (була)?
What is him?


ну підзабули та й біс з ним. так теж буває, память вона така, часом підводить, не переживайте. заучуйте вірші, як варіант, кажуть допомагає.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 04:33

Искал и не смог найти на ветке.
Какой лучше инвертор взять, шоб запитать от автомобильного аккумулятора роутер и ноутбук?
Ну может потом ещё тилифизор.
Там про синусоиду правильную писали, вот и озадачился.
Спасибо!
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Видео про арестовича

https://t.me/evpatoriyachat2/177769
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 07:21

swan forever
В мене цей: Magor 3000W - тягне все - котел (нуль залежний з контролем іонізації полум'я, дуже примхливий до живлення, до сінусоїд і т.і. італієць фероллі), двохкомпресорний холодильник, освітлення, роутери і т.і.. Аккумулятор якщо буде стояти в приміщенні обов'язково AGL (в своє авто купив новий, а старий використовую з інвертором, слава Богу нас відмикають рідко і не надовго) - звичайні свинцеві КАТЕГОРИЧНО заборонені для використання всередині приміщення. Вмикаю в систему кабелем вилка-вилка - не забувати вимикати пакетники входу біля лічильника.От коротко і все, перепрошую за офтоп, але українцям потрібно допомагати в ці важкі часи.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 3318331933203321
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