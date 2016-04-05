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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 332033213322332333243325>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:26

  Julio написав:
  swan forever написав:Искал и не смог найти на ветке.
Какой лучше инвертор взять, шоб запитать от автомобильного аккумулятора роутер и ноутбук?
Ну может потом ещё тилифизор.
Там про синусоиду правильную писали, вот и озадачился.
Спасибо!

Якщо тільки роутер і ноутбук, формою синусоїди можна не перейматися, пристрої, що працюють через блок живлення AC/DC, до неї нечутливі. Але якщо в планах підключати газовий котел чи холодильник, то при виборі інвертора треба фільтрувати варіанти з 'форма синусоїди правильна' у характеристиках (не скрізь це вказують).

Холодильник відімкнув давно.
Тільки ноутбук та роутер.
Ну ще міркую за тіліфізор. Там треба дивитися на синусоїду?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:38

СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:swan forever
В мене цей: Magor 3000W - тягне все - котел (нуль залежний з контролем іонізації полум'я, дуже примхливий до живлення, до сінусоїд і т.і. італієць фероллі), двохкомпресорний холодильник, освітлення, роутери і т.і.. Аккумулятор якщо буде стояти в приміщенні обов'язково AGL (в своє авто купив новий, а старий використовую з інвертором, слава Богу нас відмикають рідко і не надовго) - звичайні свинцеві КАТЕГОРИЧНО заборонені для використання всередині приміщення. Вмикаю в систему кабелем вилка-вилка - не забувати вимикати пакетники входу біля лічильника.От коротко і все, перепрошую за офтоп, але українцям потрібно допомагати в ці важкі часи.
Додам, будьте обережні з вилка-вилка, не забувайте послідовність ввімкнення і вимкнення, бо взагалі то небезпечна штука.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Монастырский и енин погибли?
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:18

Береза:
Стало відомо, що в катастрофі з гвинтокрилом загинув міністр МВС Монастирський та його перший заступник Міністра внутрішніх справ України Єнін.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Идёт война, дети от ракет гибнут и тут эти решалы летают по каким делам? Кого-то спасали?

Upd. Троє дітей
Востаннє редагувалось beee в Сер 18 січ, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:31

beee
Предлагаете на велосипедах ездить?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:34

  Aps написав:beee
Предлагаете на велосипедах ездить?

Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.

Уже трое детей погибло
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Идёт война, дети от ракет гибнут и тут эти решалы летают по каким делам? Кого-то спасали?

Upd. Троє дітей
Думаю не просто так аварія з гелікоптером де топ керівництво МВС разом було, ймовірно диверсія.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:
  Aps написав:beee
Предлагаете на велосипедах ездить?

Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.

Уже трое детей погибло
Це не військовий гелікоптер, а ДСНС.
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