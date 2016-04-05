Да, я в курсе.
Hotab написав, що це суперпума
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Додано: Сер 18 січ, 2023 10:45
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:49
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:50
Про корпоратив имеет смысл говорить когда будут факты. Иначе это нагнетание.
Единственный вопрос на сейчас - почему руководитель и его первый зам летели одним бортом.
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За попередньою версією від свідків подій, через туман гвинтокрил ДСНС не побачив висотку і різко спланував вгору, через що, швидше за все, і втратив керування.
"Искали землю". Похоже на класику.
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:57
Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?
Ось вам склад Офісу президента:
Керівник Офісу Президента України ЄРМАК Андрій Борисович
Заступник Керівника Офісу Президента України СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна
Заступник Керівника Офісу Президента України СМИРНОВ Андрій Олександрович
Заступник Керівника Офісу Президента України ТИМОШЕНКО Кирило Владленович
Заступник Керівника Офісу Президента України ЖОВКВА Ігор Іванович
Заступник Керівника Офісу Президента України МАШОВЕЦЬ Роман Васильович
Заступник Керівника Офісу Президента України ТАТАРОВ Олег Юрійович
Заступник Керівника Офісу Президента України БРУСИЛО Ігор Миколайович
Заступник Керівника Офісу Президента України СИБІГА Андрій Іванович
Заступник Керівника Офісу Президента України ДНІПРОВ Олексій Сергійович
Заступник Керівника Офісу Президента України ШУРМА Ростислав Ігорович
Керівник Апарату Офісу Президента України ВІТУШОК Марія Анатоліївна
Прес-секретар Президента України НИКИФОРОВ Сергій Сергійович
12 штук(окрім Єрмака)!!!!!!!!!!!!!!
Ви хоч про одного з них чули? І це все заступники!
А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:00
Кому нужен Монастырский?
Занимал должность чисто из политсоображений.
Детей, прохожих и пилотов жалко.
А вообще, по согласно правилам безопасности, все руководство МВД не должно было находиться в одном вертолете.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 18 січ, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:02
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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