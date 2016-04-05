RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 33213322332333243325>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:45

  Faceless написав:
beee написав:
  Aps написав:beee
Предлагаете на велосипедах ездить?

Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.

Уже трое детей погибло
Це не військовий гелікоптер, а ДСНС.

Да, я в курсе.
Hotab написав, що це суперпума
beee
 
Повідомлень: 57
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Думаю не просто так аварія з гелікоптером де топ керівництво МВС разом було, ймовірно диверсія.


Цього ще не вистачало...
Letusrock
 
Повідомлень: 254
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32602
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1362 раз.
Подякували: 7677 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:49

  swan forever написав:Тільки ноутбук та роутер.
Ну ще міркую за тіліфізор. Там треба дивитися на синусоїду?
синусоида только для того что крутится, чтобы не перегревались обмотки статора.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16344
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:50

  beee написав:
  Aps написав:beee
Предлагаете на велосипедах ездить?

Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.

Уже трое детей погибло


Про корпоратив имеет смысл говорить когда будут факты. Иначе это нагнетание.
Единственный вопрос на сейчас - почему руководитель и его первый зам летели одним бортом.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 24.06.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За попередньою версією від свідків подій, через туман гвинтокрил ДСНС не побачив висотку і різко спланував вгору, через що, швидше за все, і втратив керування.
"Искали землю". Похоже на класику.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 27.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:57

  wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все

Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні? :D :D :D :D
Ось вам склад Офісу президента:
Керівник Офісу Президента України ЄРМАК Андрій Борисович
Заступник Керівника Офісу Президента України СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна
Заступник Керівника Офісу Президента України СМИРНОВ Андрій Олександрович
Заступник Керівника Офісу Президента України ТИМОШЕНКО Кирило Владленович
Заступник Керівника Офісу Президента України ЖОВКВА Ігор Іванович
Заступник Керівника Офісу Президента України МАШОВЕЦЬ Роман Васильович
Заступник Керівника Офісу Президента України ТАТАРОВ Олег Юрійович
Заступник Керівника Офісу Президента України БРУСИЛО Ігор Миколайович
Заступник Керівника Офісу Президента України СИБІГА Андрій Іванович
Заступник Керівника Офісу Президента України ДНІПРОВ Олексій Сергійович
Заступник Керівника Офісу Президента України ШУРМА Ростислав Ігорович
Керівник Апарату Офісу Президента України ВІТУШОК Марія Анатоліївна
Прес-секретар Президента України НИКИФОРОВ Сергій Сергійович
https://www.president.gov.ua/administra ... management
12 штук(окрім Єрмака)!!!!!!!!!!!!!!
Ви хоч про одного з них чули? І це все заступники!
А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:00

  Faceless написав:
beee написав:Идёт война, дети от ракет гибнут и тут эти решалы летают по каким делам? Кого-то спасали?

Upd. Троє дітей
Думаю не просто так аварія з гелікоптером де топ керівництво МВС разом було, ймовірно диверсія.

Кому нужен Монастырский?
Занимал должность чисто из политсоображений.
Детей, прохожих и пилотов жалко.
А вообще, по согласно правилам безопасности, все руководство МВД не должно было находиться в одном вертолете.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 18 січ, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11677
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:02

  Faceless написав:
Hotab написав:СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?

Там навколо 9 поверхівки. Скоріш за все дс була вже кінцева точка.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?


скоріше малося на увазі що при такій медійній розкрученості і аудиторії (рівень) та маючи навіть мінімальне відношення до влади (посада) потрібно слідкувати за своїм язиком
Letusrock
 
Повідомлень: 254
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33213322332333243325>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5897)
18.01.2023 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.