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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3322332333243325>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:06

  pesikot написав:Яке ти дурне

  pesikot написав:Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов
Ну не пались так

  pesikot написав:"Яке воно кончене" ...

  pesikot написав:Ромасик
Ще один

Ау, модератори, ви є? Це його останні 4 пости. Це нормально шо людина займається тільки образами і більше нічим?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:08

  vitaliian написав:
«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит Л.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III

Толстой первый профессиональный ипсошник
*Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в
Итог: Поражение России


в 1812г Наполеон отшлепал всю Европу и часть Азии

Наполеон III -авантюрист, который все прос*ал
https://www.youtube.com/watch?v=bdkOBu2cs6k
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:13

  Letusrock написав:скоріше малося на увазі що при такій медійній розкрученості і аудиторії (рівень) та маючи навіть мінімальне відношення до влади (посада) потрібно слідкувати за своїм язиком

Медійна розкрученість це його власна заслуга! Він говорив як приватна особа а не офіційно, тому до чого тут його посада?
Цю тему надто сильно розкрутили, а знаючи "президента і особливо його офіс" думаю це зробили ціленаправлено.
Але піпл ведеться на хайп, нічого дивного.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Согласно предварительной версии следствия, ... вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада".
Напомню, вокруг многоэтажки. А вертолет зацепился за крышу второго этажа... Полеты в городской застройке так низко в тумане, при неработающих из-за отключения электроэнергии маячках, не просто ошибка пилотирования или халатность. Хоть и очень хочется списать на пилота. Это санкционированная сверху обычная практика последних месяцев. Будто мало ракет, в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой. Не за городом, в самом центре.
В других условиях это ещё можно было бы оправдать войной. Но не без маячков, и не в такую погоду.

Плахонин

Это нужно писать и освещать.
Мне ужасно жаль детей. Страшно жаль.
Востаннє редагувалось beee в Сер 18 січ, 2023 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:17

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Яке ти дурне

  pesikot написав:Термин ИПСО - это термин российских пабликов и российских пропагандонов
Ну не пались так

  pesikot написав:"Яке воно кончене" ...

  pesikot написав:Ромасик
Ще один

Ау, модератори, ви є? Це його останні 4 пости. Це нормально шо людина займається тільки образами і більше нічим?

У него безлимитный абонемент на это дело еще со времён политветки, не обращайте внимания.
Баньте, и дело с концом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:18

Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:29

prodigy вы один заметили манипуляцию с Наполеоном)) Это и есть ипсо, сравнивать кусочки невзаимосвязанных событий или взаимосвязывать их.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:29

  beee написав:Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда

Вот зачем нести эту куйню??

1. Летать на 5 метрах (регулярно) надо всюду, чтобы в районе БД уметь это делать. Или ты умеешь без тренировки сделать в любой момент то, что ранее не делал?? (или делал очень давно)
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:37

Видео про вертолет и разрушения

https://t.me/voynareal/48688?single
Там же на канале есть версия куда и зачем летели
Кто сам не может искать
https://t.me/voynareal/48685
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 січ, 2023 11:39, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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