Додано: Сер 18 січ, 2023 11:16

"Согласно предварительной версии следствия, ... вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада".

Напомню, вокруг многоэтажки. А вертолет зацепился за крышу второго этажа... Полеты в городской застройке так низко в тумане, при неработающих из-за отключения электроэнергии маячках, не просто ошибка пилотирования или халатность. Хоть и очень хочется списать на пилота. Это санкционированная сверху обычная практика последних месяцев. Будто мало ракет, в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой. Не за городом, в самом центре.

В других условиях это ещё можно было бы оправдать войной. Но не без маячков, и не в такую погоду.



Плахонин



Это нужно писать и освещать.

Мне ужасно жаль детей. Страшно жаль.