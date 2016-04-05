«Обоготворение злодея, ужасно», — говорит Л.Толстой едва ли не с презрением, но к началу 1860-х в набросках признает, что все взаимосвязано: в 1812 году «мы отшлепали Наполеона I», а в 1856* году «нас отшлепал Наполеон III
Толстой первый профессиональный ипсошник *Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в Итог: Поражение России
Letusrock написав:скоріше малося на увазі що при такій медійній розкрученості і аудиторії (рівень) та маючи навіть мінімальне відношення до влади (посада) потрібно слідкувати за своїм язиком
Медійна розкрученість це його власна заслуга! Він говорив як приватна особа а не офіційно, тому до чого тут його посада? Цю тему надто сильно розкрутили, а знаючи "президента і особливо його офіс" думаю це зробили ціленаправлено. Але піпл ведеться на хайп, нічого дивного.
"Согласно предварительной версии следствия, ... вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада". Напомню, вокруг многоэтажки. А вертолет зацепился за крышу второго этажа... Полеты в городской застройке так низко в тумане, при неработающих из-за отключения электроэнергии маячках, не просто ошибка пилотирования или халатность. Хоть и очень хочется списать на пилота. Это санкционированная сверху обычная практика последних месяцев. Будто мало ракет, в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой. Не за городом, в самом центре. В других условиях это ещё можно было бы оправдать войной. Но не без маячков, и не в такую погоду.
Плахонин
Это нужно писать и освещать. Мне ужасно жаль детей. Страшно жаль.
Востаннє редагувалось beee в Сер 18 січ, 2023 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.
Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.
beee написав:Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда
Вот зачем нести эту куйню??
1. Летать на 5 метрах (регулярно) надо всюду, чтобы в районе БД уметь это делать. Или ты умеешь без тренировки сделать в любой момент то, что ранее не делал?? (или делал очень давно) 2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.