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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:37
vitaliian написав:
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі.
Якась невдача вийшла з відбиттям останньої атаки. Ракет було набагато менше (в 2-3 рази) ніж попередні атаки, а руйнування більш ніж значні, особливо на заході
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:38
Hotab написав: beee написав:
Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда
Вот зачем нести эту куйню??
1. Летать на 5 метрах (регулярно) надо всюду, чтобы в районе БД уметь это делать. Или ты умеешь без тренировки сделать в любой момент то, что ранее не делал?? (или делал очень давно)
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.
из-за таких и гибнут дети
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41
Є гарні новини!
Але мушу мовчати...
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41
vitaliian написав:
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.
Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.
Ввод в оману, реально пострадало 2 турбины, не буду говорить какие и где, но на одной тэс одна турбина и на другой тэс тоже одна турбина, да в момент прилета на одной тэс отключ лись сразу 5 энергоблоков, но по факту с 4 все ок
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:47
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все
Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?
А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі.
і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати?
"Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с)
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:55
Hotab написав:
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.
А що у вертольота немає власних технічних засобів орієнтування?
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