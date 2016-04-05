RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3322332333243325
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:37

  vitaliian написав:
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі.



Якась невдача вийшла з відбиттям останньої атаки. Ракет було набагато менше (в 2-3 рази) ніж попередні атаки, а руйнування більш ніж значні, особливо на заході
Letusrock
 
Повідомлень: 255
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:38

  Hotab написав:
  beee написав:Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда

Вот зачем нести эту куйню??

1. Летать на 5 метрах (регулярно) надо всюду, чтобы в районе БД уметь это делать. Или ты умеешь без тренировки сделать в любой момент то, что ранее не делал?? (или делал очень давно)
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.

из-за таких и гибнут дети
beee
 
Повідомлень: 57
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41

"Свято наближається!"©

Є гарні новини!

Але мушу мовчати...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41

  vitaliian написав:
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.



Ввод в оману, реально пострадало 2 турбины, не буду говорить какие и где, но на одной тэс одна турбина и на другой тэс тоже одна турбина, да в момент прилета на одной тэс отключ лись сразу 5 энергоблоков, но по факту с 4 все ок
Diablo1977
 
Повідомлень: 354
З нами з: 05.10.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:47

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все

Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні? :D :D :D :D

А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.


можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі.
і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати?
"Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с) :wink:
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:55

  Hotab написав:2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.

А що у вертольота немає власних технічних засобів орієнтування?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Є гарні новини!

Але мушу мовчати...


Ого, сподіваюсь порівняні з масштабом негарних що були на букву С. ?
Letusrock
 
Повідомлень: 255
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3322332333243325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, Ромасик і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5897)
18.01.2023 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.