|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41
Є гарні новини!
Але мушу мовчати...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4326
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:41
vitaliian написав:
Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.
Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.
Ввод в оману, реально пострадало 2 турбины, не буду говорить какие и где, но на одной тэс одна турбина и на другой тэс тоже одна турбина, да в момент прилета на одной тэс отключ лись сразу 5 энергоблоков, но по факту с 4 все ок
-
Diablo1977
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 05.10.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:47
andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все
Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?
А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі.
і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати?
"Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с)
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:55
Hotab написав:
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.
А що у вертольота немає власних технічних засобів орієнтування?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5710
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:56
Успіх написав:
Є гарні новини!
Але мушу мовчати...
Ого, сподіваюсь порівняні з масштабом негарних що були на букву С. ?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:01
Hotab написав: beee написав:
Они строят из себя афганцев - летают в нескольких метрах от крыш домов, когда фронт немного в сотнях километров отсюда
Вот зачем нести эту куйню??
1. Летать на 5 метрах (регулярно) надо всюду, чтобы в районе БД уметь это делать. Или ты умеешь без тренировки сделать в любой момент то, что ранее не делал?? (или делал очень давно)
2. В конкретном случае прыгать вверх в туман (облака) нельзя. Надо идти в ограниченной видимости, иначе потом не найдешь землю , чтобы сесть. Средства РЛ-конороля по стране не работают. По понятным причинам.
Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке?
-
wadimk
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 27.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:02
Letusrock написав: Успіх написав:
Є гарні новини!
Але мушу мовчати...
Ого, сподіваюсь порівняні з масштабом негарних що були на букву С. ?
Мовчу...
Єдине що додам - просто вірте в ЗСУ!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4326
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:04
Успіх написав:
Є гарні новини!
Але мушу мовчати...
А получится?
Смотри, ФСБ и СБУ следят за тобой
Тоже хотят из однушек смартов нарезать и сдавать
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 18 січ, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2920
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:04
antey1969 написав:
А вообще, по согласно правилам безопасности, все руководство МВД не должно было находиться в одном вертолете.
Это основа риск-менеджмента
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8317
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:09
Investor_K написав: antey1969 написав:
А вообще, по согласно правилам безопасности, все руководство МВД не должно было находиться в одном вертолете.
Это основа риск-менеджмента
2 особи з усього переліку верху міністерства - це ще не все керівництво. можливо їх внутрішній регламент допускав подібне, якщо, звісно, він є і на нього не поклали.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111216
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|478987
|
|
|1
|4632
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|