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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3322332333243325
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:15

  барабашов написав:
  Успіх написав:Є гарні новини!

Але мушу мовчати...

А получится?
Смотри, ФСБ и СБУ следят за тобой
Тоже хотят из однушек смартов нарезать и сдавать

Тому і мовчу! :D :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:39

"КПД 90%": украинец изобрел новый механизм для добычи дешевого электричества (видео)
Изобретатель из Днепра Евгений Дремко собрал необычное устройство для добычи электроэнергии, которое помогает при отключениях света. Он показал устройство журналистам "Суспільного".

По словам Евгения Дремко, генератор работает за счет гравитации — подвешенный груз под воздействием силы тяжести опускается вниз, вырабатывая механическую энергию, которую генератор преобразовывает в электрическую. Часть этой энергии тратится на подъем груза, а остаток можно использовать для зарядки гаджетов.

Днепрянин отметил, что себестоимость полученной электроэнергии составляет всего 50 копеек за киловатт. КПД устройства зависит от установленного генератора, лучше всего использовать трехфазных, ведь его эффективность составляет 80%-90%. Одна солнечная панель стоит около 15 тысяч гривен, но при этом ее КПД составляет около 19%.

Пока инженер собрал лишь макет прибора, но в 2022 году получил патент на свое изобретение, и вскоре собирается сделать полноценную установку. Как добавил Евгений Дремко, на создание генератора его вдохновил механизм работы старых часов. Похожие электростанции строят в США и Европе, но они используют большие тоннели для спуска груза, а устройство украинца будет занимать площадь всего два на два метра
По словам инженера Евгения Дремко, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт
https://focus.ua/digital/545406-kpd-90- ... stva-video
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
"КПД 90%": украинец изобрел новый механизм для добычи дешевого электричества (видео)
Изобретатель из Днепра Евгений Дремко собрал необычное устройство для добычи электроэнергии, которое помогает при отключениях света. Он показал устройство журналистам "Суспільного".

По словам Евгения Дремко, генератор работает за счет гравитации — подвешенный груз под воздействием силы тяжести опускается вниз, вырабатывая механическую энергию, которую генератор преобразовывает в электрическую. Часть этой энергии тратится на подъем груза, а остаток можно использовать для зарядки гаджетов.

Днепрянин отметил, что себестоимость полученной электроэнергии составляет всего 50 копеек за киловатт. КПД устройства зависит от установленного генератора, лучше всего использовать трехфазных, ведь его эффективность составляет 80%-90%. Одна солнечная панель стоит около 15 тысяч гривен, но при этом ее КПД составляет около 19%.

Пока инженер собрал лишь макет прибора, но в 2022 году получил патент на свое изобретение, и вскоре собирается сделать полноценную установку. Как добавил Евгений Дремко, на создание генератора его вдохновил механизм работы старых часов. Похожие электростанции строят в США и Европе, но они используют большие тоннели для спуска груза, а устройство украинца будет занимать площадь всего два на два метра
По словам инженера Евгения Дремко, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт
https://focus.ua/digital/545406-kpd-90- ... stva-video
За описом якийсь perpetum mobile
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:44

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Faceless Зображення
Ну і? Читаємо: опускається якийсь вантаж, чим приводить в рух генератор, енергія якого піднімає вантаж і ще на щось.
Ну нісенітниці
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:54

vitaliian Чергове чудо для тих, хто не вчив фізику в школі.
Звісно гравітаційний акомулятор можливий, але його ємність нікчемна: ну піднімуть 100 кг на 1 метр - це всього 1 кДж енергії - діодом 2 хвилини посвітити.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:58

  Aps написав:
  beee написав:
  Aps написав:beee
Предлагаете на велосипедах ездить?

Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.

Уже трое детей погибло


Про корпоратив имеет смысл говорить когда будут факты. Иначе это нагнетание.
Единственный вопрос на сейчас - почему руководитель и его первый зам летели одним бортом.

Не думаю, что это был корпоратив или что-то подобное. Но официальная версия об опергруппе МВД, летевшей в горячую точку... кружащей сначала над Новусом и вообще летающей без необходимости над плотной застройкой выглядит также притянутой за уши.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:59

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все

Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні? :D :D :D :D

А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.


можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі.
і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати?
"Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с) :wink:

Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні? :D :D :D :D

А Аристович просто "помічник".
Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.


можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі.
і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати?
"Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с) :wink:

Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.

________________________________
Подивіться, будь ласка, ще раз на предмет, про який йшла мова.
"він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wadimk написав:Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке

Не выдумывайте. Там ошибка экипажа вне сомнений. Я вам просто говорю, что приводит к таким ошибкам.

В Броварах , по моему мнению, планировалась посадка.
Он кружил в том месте, искал "окно" либо свою площадку в тумане, по словам очевидцев.
Каким образом Гармин тут поможет? Ее надо найти глазами и сесть. Когда туман свисает низко, или облака, время от обнаружения условной вышки мобильной связи до столкновения с ней могут быть секунды.

По погоде: она на грани. Можно было и отказаться от полета. Но когда такие пассажиры, это порой непросто.
Hotab
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