"КПД 90%": украинец изобрел новый механизм для добычи дешевого электричества (видео)Изобретатель из Днепра Евгений Дремко собрал необычное устройство для добычи электроэнергии, которое помогает при отключениях света. Он показал устройство журналистам "Суспільного".По словам Евгения Дремко, генератор работает за счет гравитации — подвешенный груз под воздействием силы тяжести опускается вниз, вырабатывая механическую энергию, которую генератор преобразовывает в электрическую. Часть этой энергии тратится на подъем груза, а остаток можно использовать для зарядки гаджетов.Днепрянин отметил, что себестоимость полученной электроэнергии составляет всего 50 копеек за киловатт. КПД устройства зависит от установленного генератора, лучше всего использовать трехфазных, ведь его эффективность составляет 80%-90%. Одна солнечная панель стоит около 15 тысяч гривен, но при этом ее КПД составляет около 19%.Пока инженер собрал лишь макет прибора, но в 2022 году получил патент на свое изобретение, и вскоре собирается сделать полноценную установку. Как добавил Евгений Дремко, на создание генератора его вдохновил механизм работы старых часов. Похожие электростанции строят в США и Европе, но они используют большие тоннели для спуска груза, а устройство украинца будет занимать площадь всего два на два метраПо словам инженера Евгения Дремко, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт