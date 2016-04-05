"КПД 90%": украинец изобрел новый механизм для добычи дешевого электричества (видео) Изобретатель из Днепра Евгений Дремко собрал необычное устройство для добычи электроэнергии, которое помогает при отключениях света. Он показал устройство журналистам "Суспільного".
По словам Евгения Дремко, генератор работает за счет гравитации — подвешенный груз под воздействием силы тяжести опускается вниз, вырабатывая механическую энергию, которую генератор преобразовывает в электрическую. Часть этой энергии тратится на подъем груза, а остаток можно использовать для зарядки гаджетов.
Днепрянин отметил, что себестоимость полученной электроэнергии составляет всего 50 копеек за киловатт. КПД устройства зависит от установленного генератора, лучше всего использовать трехфазных, ведь его эффективность составляет 80%-90%. Одна солнечная панель стоит около 15 тысяч гривен, но при этом ее КПД составляет около 19%.
Пока инженер собрал лишь макет прибора, но в 2022 году получил патент на свое изобретение, и вскоре собирается сделать полноценную установку. Как добавил Евгений Дремко, на создание генератора его вдохновил механизм работы старых часов. Похожие электростанции строят в США и Европе, но они используют большие тоннели для спуска груза, а устройство украинца будет занимать площадь всего два на два метра По словам инженера Евгения Дремко, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт https://focus.ua/digital/545406-kpd-90- ... stva-video
vitaliian Чергове чудо для тих, хто не вчив фізику в школі. Звісно гравітаційний акомулятор можливий, але його ємність нікчемна: ну піднімуть 100 кг на 1 метр - це всього 1 кДж енергії - діодом 2 хвилини посвітити.
Aps написав:beee Предлагаете на велосипедах ездить?
Предлагаю летать на корпоратив на военных вертолётах, как ермак и шашлычник.
Уже трое детей погибло
Про корпоратив имеет смысл говорить когда будут факты. Иначе это нагнетание. Единственный вопрос на сейчас - почему руководитель и его первый зам летели одним бортом.
Не думаю, что это был корпоратив или что-то подобное. Но официальная версия об опергруппе МВД, летевшей в горячую точку... кружащей сначала над Новусом и вообще летающей без необходимости над плотной застройкой выглядит также притянутой за уши.
wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все
Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?
А Аристович просто "помічник". Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі. і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати? "Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с)
Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.
andrijk777 написав:Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні?
А Аристович просто "помічник". Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль.
можете хоч луснути зі сміху. він радник (чи помічник) офісу президента, а не товариства домогосподарок. і тому має слідкувати за тим, що меле його рот. якщо для вас цей факт не є очевидним, то це ваші особисті проблеми. оп вже відреагував (нарешті) належним чином. можете ржати далі. і взагалі, я десь писав, що це топ посада? я написав про те, де він працює і які це накладає на нього обмеження. все, не більше і не менше. навіщо щось самому придумувати, а потім самому ж спростовувати? "Але ж люди не живуть фактами а живуть емоціями нажаль." (с)
Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.
________________________________ Подивіться, будь ласка, ще раз на предмет, про який йшла мова. "він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все". Це і є факт, який був наданий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 січ, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
wadimk написав:Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке
Не выдумывайте. Там ошибка экипажа вне сомнений. Я вам просто говорю, что приводит к таким ошибкам.
В Броварах , по моему мнению, планировалась посадка. Он кружил в том месте, искал "окно" либо свою площадку в тумане, по словам очевидцев. Каким образом Гармин тут поможет? Ее надо найти глазами и сесть. Когда туман свисает низко, или облака, время от обнаружения условной вышки мобильной связи до столкновения с ней могут быть секунды.
По погоде: она на грани. Можно было и отказаться от полета. Но когда такие пассажиры, это порой непросто.
beee написав:из-за таких и гибнут дети
Из-за каких "таких"?? При чем здесь "строят из себя афганцев" ?? А твой Плахонин идиот.
в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой
У нас в Киев ежедневно несколько рейсов с ранеными садится на госпиталь. Это Airbus H-145. Он не выглядит ,как военный. Какие чиновники?? Почему столько дебилов норовит вылезти попиариться на смертях?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 січ, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:prodigy вы один заметили манипуляцию с Наполеоном)) Это и есть ипсо, сравнивать кусочки невзаимосвязанных событий или взаимосвязывать их.
никакое не ипсо, у 95% россиян в голове из школьной программы "скажикадядяведьне дером...за амбаром", 1)Кутузов оставив поле битвы(бородинмкое)-что не есть фактом победы 2)росс. армия при Бородине имела небольшое количественное преимучество до 20тысяч (что для обороняющихся существенно) 3)Наполеон не использовал даже все свои резервы (Старая Гвардия не была введена в бой-20тысяч) 4)Кутузов -это бездарный суровикин
Руководство боем Кутузов практически не осуществлял (Раевский писал: «нами никто не командовал»): диспозиция была доверена полковнику Карлу Федоровичу Толю, причем, некоторые корпусные командиры передислоцировали свои войска, даже не ставя последнего в известность (таким манером, к примеру, Л.Л. Беннигсен спокойно переместил целый корпус на крайнем левом фланге).
В ходе же самого боя командование окончательно превратилось в хаос: Кутузов не осуществлял общего руководства боем. Войска левого фланга (Багратион) были буквально уничтожены концентрическим ударом артиллерии и основных сил французов, запоздалое перемещение находящихся в бездействии корпусов правого фланга не смогли исправить положение: уже утром оборона русских была прорвана. Резерв был израсходован полностью в середине сражения (в то время как у Наполеона оставалась свежая гвардия – 20 000 чел.). Положение не смог спасти даже предложенный ему одним штабным офицером рейд казаков и гусар в тыл французов: атака гусар не была поддержана казаками, т. к. атаман Матвей Иванович Платов в день генерального сражения был мертвецки пьян.
С самого начала объявления войны (войну Напелеону объявил Александр I) французы вели оборонительную войну-цель которой было навязать русским приграничный бой, разгромить армии и добиться подписания мира. Но армии отступали, а логистика Напоелеона не была готова, к тому же на единственной Старой Смоленской дороге орудовали банды казаков Платова, которые превратились в банальных разбойников (почему превратились-они всегда были разбойниками со своим атаманом)
даю ссылку на статью где есть цитаты исторических личностей, уверен что многие ничего подобного не читали, ведь со школы люди знают все несколько фактов о войне 1812-1813 http://prosvit.in.ua/history/war-1812.html
в Youtube есть цикл лекций Е.Панасенкова посвященный не только войне, но в общем событиям той эпохи на фоне которых роман Толстого "война и мир" выглядил любовным романом пожилого мужчины к молодй женщине (что по сути и планировал Лев Николаевич), только не понятно, зачем эту хрень было включать в школьную программу и заставлять нас писать сочинения на тему "роль русского народа в освободительной войне 1812года" в принципе война могла стать освободительной, к сожалению это не входило в планы Бонапарта. после прихода французской армии на территорию российской имеперии
по всей России усиливаются крестьянские выступления против помещиков (один из главных сюжетов переписки российских дворян — страх перед тем, что крестьяне, среди которых уже ходит слух о том, что «пришел Наполеон нам волю дать», поднимут восстание).
царь и церковь начали продвигать тему "прихода антихриста в лице Наполеона"
Вначале на сторону армии вторжения переходят национальные «окраины» (в Литве даже сформирован большой корпус для борьбы с российскими оккупантами: около 20 000 бойцов в составе 15 эскадронов, 18 батальонов и 1 арт. Роты; в Украине "малороссийские"(украинские) партизаны поднимаются против "москалей").
вот нашел ватный одесский сайт, где описаны "подвиги" одесситов в войне 12года
22 июня 1812 г. генерал-губернатор Новороссийского края герцог А. де Ришелье получил манифест императора Александра I о вторжении в Российскую империю армии Наполеона и необходимости формирования народного ополчения под предводительством дворян.
28 июля (9 августа) 1812 года дюк Ришелье в зале клуба (публичных балов) обратился к представителям всех сословий города Одессы с пламенной речью, в которой он призывал их “пожертвовать всем, что имеет, даже самим собою, для спасения государства, для сохранения славы и независимости народа”.
Отдельные слова Ришелье адресовал к гражданам, “составляющим греческое сословие”, призвав их “последовать знаменитому примеру предков ваших, всегда готовых всем жертвовать для славы своего народа” и “не пощадить ничего” для блага нового отечества, принявшего греческих переселенцев “в недра свои”.
Царский манифест и обращение Ришелье, которое, кстати, герцог произнес на русском языке, “со слезами на глазах и с пылающим от восторга лицом”, “воспламенили в сердце каждого русского святое чувство любви к отечеству”.(от врут и не краснеют , как Скабеева)
На патриотические призывы властей охотно откликнулись представители разных национальностей: греки, армяне, караимы, татары. При этом самые большие взносы были сделаны греческой диаспорой Одессы, собравшей в общей сложности 100 тыс. рублей.
про евреев ничего не упустили?
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 18 січ, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:vitaliian Чергове чудо для тих, хто не вчив фізику в школі. Звісно гравітаційний акомулятор можливий, але його ємність нікчемна: ну піднімуть 100 кг на 1 метр - це всього 1 кДж енергії - діодом 2 хвилини посвітити.
краще взяти 5-6 полонених орків і нехай динамо крутять як велосипед і дають енергію