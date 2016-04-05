Додано: Сер 18 січ, 2023 13:44

vitaliian написав: prodigy вы один заметили манипуляцию с Наполеоном)) Это и есть ипсо, сравнивать кусочки невзаимосвязанных событий или взаимосвязывать их. вы один заметили манипуляцию с Наполеоном)) Это и есть ипсо, сравнивать кусочки невзаимосвязанных событий или взаимосвязывать их.

Руководство боем Кутузов практически не осуществлял (Раевский писал: «нами никто не командовал»): диспозиция была доверена полковнику Карлу Федоровичу Толю, причем, некоторые корпусные командиры передислоцировали свои войска, даже не ставя последнего в известность (таким манером, к примеру, Л.Л. Беннигсен спокойно переместил целый корпус на крайнем левом фланге).



В ходе же самого боя командование окончательно превратилось в хаос: Кутузов не осуществлял общего руководства боем. Войска левого фланга (Багратион) были буквально уничтожены концентрическим ударом артиллерии и основных сил французов, запоздалое перемещение находящихся в бездействии корпусов правого фланга не смогли исправить положение: уже утром оборона русских была прорвана. Резерв был израсходован полностью в середине сражения (в то время как у Наполеона оставалась свежая гвардия – 20 000 чел.). Положение не смог спасти даже предложенный ему одним штабным офицером рейд казаков и гусар в тыл французов: атака гусар не была поддержана казаками, т. к. атаман Матвей Иванович Платов в день генерального сражения был мертвецки пьян.

по всей России усиливаются крестьянские выступления против помещиков (один из главных сюжетов переписки российских дворян — страх перед тем, что крестьяне, среди которых уже ходит слух о том, что «пришел Наполеон нам волю дать», поднимут восстание).

Вначале на сторону армии вторжения переходят национальные «окраины» (в Литве даже сформирован большой корпус для борьбы с российскими оккупантами: около 20 000 бойцов в составе 15 эскадронов, 18 батальонов и 1 арт. Роты; в Украине

"малороссийские"(украинские) партизаны поднимаются против "москалей").

22 июня 1812 г. генерал-губернатор Новороссийского края герцог А. де Ришелье получил манифест императора Александра I о вторжении в Российскую империю армии Наполеона и необходимости формирования народного ополчения под предводительством дворян.



28 июля (9 августа) 1812 года дюк Ришелье в зале клуба (публичных балов) обратился к представителям всех сословий города Одессы с пламенной речью, в которой он призывал их “пожертвовать всем, что имеет, даже самим собою, для спасения государства, для сохранения славы и независимости народа”.



Отдельные слова Ришелье адресовал к гражданам, “составляющим греческое сословие”, призвав их “последовать знаменитому примеру предков ваших, всегда готовых всем жертвовать для славы своего народа” и “не пощадить ничего” для блага нового отечества, принявшего греческих переселенцев “в недра свои”.



Царский манифест и обращение Ришелье, которое, кстати, герцог произнес на русском языке, “со слезами на глазах и с пылающим от восторга лицом”, “воспламенили в сердце каждого русского святое чувство любви к отечеству”.(от врут и не краснеют , как Скабеева)



На патриотические призывы властей охотно откликнулись представители разных национальностей: греки, армяне, караимы, татары. При этом самые большие взносы были сделаны греческой диаспорой Одессы, собравшей в общей сложности 100 тыс. рублей.





никакое не ипсо, у 95% россиян в голове из школьной программы "скажикадядяведьне дером...за амбаром",1)Кутузов оставив поле битвы(бородинмкое)-что не есть фактом победы2)росс. армия при Бородине имела небольшое количественное преимучество до 20тысяч (что для обороняющихся существенно)3)Наполеон не использовал даже все свои резервы (Старая Гвардия не была введена в бой-20тысяч)4)Кутузов -это бездарный суровикинС самого начала объявления войны (войну Напелеону объявил Александр I) французы вели оборонительную войну-цель которой было навязать русским приграничный бой, разгромить армии и добиться подписания мира. Но армии отступали, а логистика Напоелеона не была готова, к тому же на единственной Старой Смоленской дороге орудовали банды казаков Платова, которые превратились в банальных разбойников (почему превратились-они всегда были разбойниками со своим атаманом)даю ссылку на статью где есть цитаты исторических личностей, уверен что многие ничего подобного не читали, ведь со школы люди знают все несколько фактов о войне 1812-1813в Youtube есть цикл лекций Е.Панасенкова посвященный не только войне, но в общем событиям той эпохи на фоне которых роман Толстого "война и мир" выглядил любовным романом пожилого мужчины к молодй женщине (что по сути и планировал Лев Николаевич), только не понятно, зачем эту хрень было включать в школьную программу и заставлять нас писать сочинения на тему "роль русского народа в освободительной войне 1812года"в принципепосле прихода французской армии на территорию российской имепериицарь и церковь начали продвигать тему "прихода антихриста в лице Наполеона"вот нашел ватный одесский сайт, где описаны "подвиги" одесситов в войне 12годапро евреев ничего не упустили?