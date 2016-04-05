Додано: Сер 18 січ, 2023 14:32

andrijk777 написав: Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції. Ну я надавщо посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.

ну звісно, тільки ви надаєте(якщо виділити, то це, на вашу думку, напевно, додає вашому допису значимості?), а всі інші тут просто так. вам вже купу фактів навели, але якщо ви їх не розумієте чи не сприймаєте, в силу якихось причини, то це виключно ваші проблеми. напевно "тільки емоції" (с) від образи за "невинно захейченого" арестовича заважають реально дивитися на речі?чи з органом, який відповідає за розуміння, є якісь проблеми?ще раз, для тих, хто на "броні" і не може (чи не хоче?) зрозуміти вже навіть з 3го (чи і більше) разу - місце роботи - оп - вимагає, що його службовці, якого рангу вони там би не були,(адже все сказане ними в т.ч. може сприйматися як, що власне в даному випадку і маємо) вміли тримати язик за зубами і робили це. оп - це місце, куди навіть прибиральниця чи двірник просто так не попаде, і яких ретельно попереджують, щоб мовчали про те, що можуть випадково побачити чи почути, і це не кажучи про інших службовців. і наш піддослідний ж не був прибиральницею. навіть значно нижчих рангом "конторах" і навіть комерційних різних організаціях службовців чи співробітників (під підпис, і представте собі, не лише керівний склад, а і простих спеців, які можуть щось знати чи навіть просто їх вислів може трактуватися як позиція контори) попереджають про те, що язик слід тримати за зубами і яка за це відповідальність. якщо вам це не зрозуміло, то складається враження, що ви ніколи в чомусь більшому, ніж товариство домогосподарок, ніде не працювали. адже тільки там можна варнякати все, що прийде в голову.