США. Мобілізація. І зарплати.
(файл Band.of.Brothers.E01.720p.BDRip.Ukr.Eng.DontStopProd.mkv і Band.of.Brothers.E01.720p.BDRip.Ukr.Eng.DontStopProd.srt
1
00:00:08,316 --> 00:00:14,321
В одному магазині якийсь хлопець
сказав нам надягати військову форму.
2
00:00:14,488 --> 00:00:17,658
«Про що взагалі мова, чорт візьми?» -
запитали ми.
3
00:00:17,824 --> 00:00:22,455
І він сказав: «США почала
війну з Японією ».
4
00:00:22,621 --> 00:00:24,525
Ми ніяк не могли в це повірити.
5
00:00:24,824 --> 00:00:27,530
НА НАШУ КРАЇНУ НАПАЛИ.
Це зовсім не те, що ...
6
00:00:27,543 --> 00:00:31,880
... в Кореї або В'єтнамі.
НАПАЛИ НА НАС.
7
00:00:32,047 --> 00:00:35,175
І знаєте, багато хто відразу ж ...
8
00:00:35,341 --> 00:00:39,346
хоч ми і були всі недалекими
провінціалами з села ...
9
00:00:39,513 --> 00:00:41,682
... Багато хто відразу захотів воювати.
10
00:00:41,848 --> 00:00:46,561
«Хто хоче в танкові війська?
В повітряні сили? »
11
00:00:46,728 --> 00:00:49,897
«Хто хоче служити у флоті?» -
пропонували нам.
12
00:00:50,064 --> 00:00:54,110
А потім запитали: «Хто хоче воювати
в повітряно-десантних військах? »
13
00:00:54,127 --> 00:00:57,400
І я запитав, «А це що за війська такі?»
Ніхто про них нічого не знав.
14
00:00:57,404 --> 00:00:59,991
Ми приїхали з дуже
невеликого містечка ...
15
00:01:00,158 --> 00:01:05,621
... І ТРОЄ ХЛОПЦІВ, ВИЗНАНИХ ДЛЯ СЛУЖБИ
НЕПРИДАТНИМИ, ПОКІНЧИЛИ ІЗ СОБОЮ.
16
00:01:05,788 --> 00:01:09,792
ВОНИ НЕ ЗМОГЛИ ПРОСТО ПІТИ.
ІНШИЙ ЧАС БУВ.
17
00:01:09,959 --> 00:01:13,670
Я виконував завдання. Не заради нагород,
або послужного списку ...
18
00:01:13,837 --> 00:01:17,966
я їх виконував, тому що ...
так було треба.
19
00:01:18,133 --> 00:01:24,264
Пояснюють: «стрибати в амуніції
з парашутом і битися з ворогом ».
20
00:01:24,431 --> 00:01:28,268
І все, значить, кажуть: «Ідіть ви! ..»
Ніхто не зголосився служити в ПДВ.
21
00:01:28,435 --> 00:01:31,062
І я не знаю, чому, але потім ...
22
00:01:31,271 --> 00:01:35,858
... той агітатор сказав:
«До речі, в ПДВ ПЛАТЯТЬ НА 50 БАКСІВ БІЛЬШЕ».
23
00:01:36,025 --> 00:01:38,819
ВИХОДИЛО 100 БАКСІВ.
І я підняв руку.
24
00:01:41,274 --> 00:01:43,813
Телеканал НВО предвставляє
25
00:01:49,988 --> 00:01:52,598
Спільно з «Дрім-Уоркс»
і «Плейтоун»
40
00:03:39,829 --> 00:03:42,135
за романом
Стівена Е. Амброуза
41
00:03:44,243 --> 00:03:46,949
Сценарій
Ерік Джендерсон і Том Хенкс
42
00:03:49,056 --> 00:03:51,393
Режисер
Філ Альдо Робінсон
43
00:03:53,718 --> 00:03:58,937
«Брати по зброї"
Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам!
Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!!
100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022
50$ -- це нині 957$.
А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$
Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям!
Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".