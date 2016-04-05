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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3324332533263327>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:04

Цікаві спогади очевидців (? -- старі, сиві діди перед титрами) про другу світову.
США. Мобілізація. І зарплати.

(файл Band.of.Brothers.E01.720p.BDRip.Ukr.Eng.DontStopProd.mkv і Band.of.Brothers.E01.720p.BDRip.Ukr.Eng.DontStopProd.srt


1
00:00:08,316 --> 00:00:14,321
В одному магазині якийсь хлопець
сказав нам надягати військову форму.

2
00:00:14,488 --> 00:00:17,658
«Про що взагалі мова, чорт візьми?» -
запитали ми.

3
00:00:17,824 --> 00:00:22,455
І він сказав: «США почала
війну з Японією ».

4
00:00:22,621 --> 00:00:24,525
Ми ніяк не могли в це повірити.

5
00:00:24,824 --> 00:00:27,530
НА НАШУ КРАЇНУ НАПАЛИ.
Це зовсім не те, що ...

6
00:00:27,543 --> 00:00:31,880
... в Кореї або В'єтнамі.
НАПАЛИ НА НАС.

7
00:00:32,047 --> 00:00:35,175
І знаєте, багато хто відразу ж ...

8
00:00:35,341 --> 00:00:39,346
хоч ми і були всі недалекими
провінціалами з села ...

9
00:00:39,513 --> 00:00:41,682
... Багато хто відразу захотів воювати.

10
00:00:41,848 --> 00:00:46,561
«Хто хоче в танкові війська?
В повітряні сили? »

11
00:00:46,728 --> 00:00:49,897
«Хто хоче служити у флоті?» -
пропонували нам.

12
00:00:50,064 --> 00:00:54,110
А потім запитали: «Хто хоче воювати
в повітряно-десантних військах? »

13
00:00:54,127 --> 00:00:57,400
І я запитав, «А це що за війська такі?»
Ніхто про них нічого не знав.

14
00:00:57,404 --> 00:00:59,991
Ми приїхали з дуже
невеликого містечка ...

15
00:01:00,158 --> 00:01:05,621
... І ТРОЄ ХЛОПЦІВ, ВИЗНАНИХ ДЛЯ СЛУЖБИ
НЕПРИДАТНИМИ, ПОКІНЧИЛИ ІЗ СОБОЮ.

16
00:01:05,788 --> 00:01:09,792
ВОНИ НЕ ЗМОГЛИ ПРОСТО ПІТИ.
ІНШИЙ ЧАС БУВ.

17
00:01:09,959 --> 00:01:13,670
Я виконував завдання. Не заради нагород,
або послужного списку ...

18
00:01:13,837 --> 00:01:17,966
я їх виконував, тому що ...
так було треба.

19
00:01:18,133 --> 00:01:24,264
Пояснюють: «стрибати в амуніції
з парашутом і битися з ворогом ».

20
00:01:24,431 --> 00:01:28,268
І все, значить, кажуть: «Ідіть ви! ..»
Ніхто не зголосився служити в ПДВ.

21
00:01:28,435 --> 00:01:31,062
І я не знаю, чому, але потім ...

22
00:01:31,271 --> 00:01:35,858
... той агітатор сказав:
«До речі, в ПДВ ПЛАТЯТЬ НА 50 БАКСІВ БІЛЬШЕ».

23
00:01:36,025 --> 00:01:38,819
ВИХОДИЛО 100 БАКСІВ.
І я підняв руку.

24
00:01:41,274 --> 00:01:43,813
Телеканал НВО предвставляє

25
00:01:49,988 --> 00:01:52,598
Спільно з «Дрім-Уоркс»
і «Плейтоун»




40
00:03:39,829 --> 00:03:42,135
за романом
Стівена Е. Амброуза

41
00:03:44,243 --> 00:03:46,949
Сценарій
Ерік Джендерсон і Том Хенкс

42
00:03:49,056 --> 00:03:51,393
Режисер
Філ Альдо Робінсон



43
00:03:53,718 --> 00:03:58,937
«Брати по зброї"





Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам!
Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!!

100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212

50$ -- це нині 957$.

А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$

Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям!
Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." :( Що "час інший вже".
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:"Согласно предварительной версии следствия, ... вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада".
Напомню, вокруг многоэтажки. А вертолет зацепился за крышу второго этажа... Полеты в городской застройке так низко в тумане, при неработающих из-за отключения электроэнергии маячках, не просто ошибка пилотирования или халатность. Хоть и очень хочется списать на пилота. Это санкционированная сверху обычная практика последних месяцев. Будто мало ракет, в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой. Не за городом, в самом центре.
В других условиях это ещё можно было бы оправдать войной. Но не без маячков, и не в такую погоду.

Плахонин

Это нужно писать и освещать.
Мне ужасно жаль детей. Страшно жаль.

Ситуація е є такою простою.
З Висоти 11-12 км відстань до горизонту- 400 км. Саме на цій висоті може літати Міг-31 або А-50. Відстань з Києва до кордону з Білоруссю - 90 км. Дальність дії системи ППО С-300 75 км. В сумі десь 140-150 км, бо комплекс ППО в зоні досягнення звичайної арти не поставити.
В росіян є Міг-31 з ракетами Р-37 або Р-37М, які мають дальність пуску 200 км, а максимальну дальність 400 км. Тобто просто літати на висоті навіть 300-500 км на гелікоптері або звичайному літаку над усіма північними областями України не можна.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:32

  andrijk777 написав:Ну я надав факти що посада Арестовича дуже низька, а ось ви ніяких фактів не надали, тільки емоції.


ну звісно, тільки ви надаєте факти (якщо виділити, то це, на вашу думку, напевно, додає вашому допису значимості? :D ), а всі інші тут просто так. вам вже купу фактів навели, але якщо ви їх не розумієте чи не сприймаєте, в силу якихось причини, то це виключно ваші проблеми. напевно "тільки емоції" (с) від образи за "невинно захейченого" арестовича заважають реально дивитися на речі? :) чи з органом, який відповідає за розуміння, є якісь проблеми?
ще раз, для тих, хто на "броні" і не може (чи не хоче?) зрозуміти вже навіть з 3го (чи і більше) разу - місце роботи - оп - вимагає, що його службовці, якого рангу вони там би не були,(адже все сказане ними в т.ч. може сприйматися як офіційна точка зору, що власне в даному випадку і маємо) вміли тримати язик за зубами і робили це. оп - це місце, куди навіть прибиральниця чи двірник просто так не попаде, і яких ретельно попереджують, щоб мовчали про те, що можуть випадково побачити чи почути, і це не кажучи про інших службовців. і наш піддослідний ж не був прибиральницею. навіть значно нижчих рангом "конторах" і навіть комерційних різних організаціях службовців чи співробітників (під підпис, і представте собі, не лише керівний склад, а і простих спеців, які можуть щось знати чи навіть просто їх вислів може трактуватися як позиція контори) попереджають про те, що язик слід тримати за зубами і яка за це відповідальність. якщо вам це не зрозуміло, то складається враження, що ви ніколи в чомусь більшому, ніж товариство домогосподарок, ніде не працювали. адже тільки там можна варнякати все, що прийде в голову.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 18 січ, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:38

  Hotab написав:
  wadimk написав:Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке

Не выдумывайте. Там ошибка экипажа вне сомнений. Я вам просто говорю, что приводит к таким ошибкам.

В Броварах , по моему мнению, планировалась посадка.
Он кружил в том месте, искал "окно" либо свою площадку в тумане, по словам очевидцев.
Каким образом Гармин тут поможет? Ее надо найти глазами и сесть. Когда туман свисает низко, или облака, время от обнаружения условной вышки мобильной связи до столкновения с ней могут быть секунды.

По погоде: она на грани. Можно было и отказаться от полета. Но когда такие пассажиры, это порой непросто.


Я вас видимо не понял. Полностью согласен. А ситуация крайне неприятная. И уже есть оправдания: видел статью, где есть свидетель. "Он горел, кружился и полетел в бок".
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:52

‼️Вертолет, который разбился в Броварах, купили у Франции в 2018 году: модель EC225 имела ряд "врождённых" технических проблем.

После ряда авиакатастроф в европейских странах (Шотландия, Норвегия, Франция), было обнаружено, что эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт. Связано это с выкрашиванием подшипников. Выкрашивание поверхности схоже с процессом усталостью поверхности, но отличается от него более сильной степенью повреждения подшипника и может указывать на то, что подшипник исчерпал ресурс усталости. Процесс характеризуется  глубокими трещинами и расслаиванием. Обычно это происходит в условиях, вызывающих высокие циклические напряжения.

Именно такая проблема присутствует в некоторых моделях семейства Super Puma. Происходит усталостный перелом одной из планетарных шестерен, что приводит к заклиниванию и разрыву коробки передач, а далее следует отделение несущего винта.

Конечно, есть рекомендации по эксплуатации данного семейства вертолётов для максимального снижения рисков катастрофы, однако долгосрочного решения проблемы нет.

"Хотя «промежуточное действие» может снизить частоту выкрашивания, выкрашивание с потенциалом катастрофического отказа остается неотъемлемой характеристикой семейства Puma, для которого пока не найдено долгосрочного решения". - идётся в статье Airbus от 2021 года.

По их же заявлениям, для решения этой проблемы нужно минимум 5 лет.
https://t.me/c/1248149892/30472
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:29

Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»
Його називають "професійним провокатором, який здійснював публічні інформаційні диверсії на користь російських загарбників".
https://t.me/voynareal/48719
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:52

  vitaliian написав:
Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»
Його називають "професійним провокатором, який здійснював публічні інформаційні диверсії на користь російських загарбників".
https://t.me/voynareal/48719


Да что происходит? Передел должностей грядёт?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:04

Andrey2512 завистники жгут
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не успел упасть вертолёт, уже там кулеба и тимошенко.
Это кто такие? Дснс? Один с ода, второй с ОП.
Вы чего там забыли? Пиаретесь? Везде свой пятак в экран всунут
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:26

  vitaliian написав:
Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»
Його називають "професійним провокатором, який здійснював публічні інформаційні диверсії на користь російських загарбників".
https://t.me/voynareal/48719


На третий день Зоркий Глаз обнаружил, что в тюремной камере нет одной стены (с)

Странно, почему смеются над Зорким Глазом, ведь он заметил это всего лишь на третий день, а вот voynareal обнаружила, что
Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»

через год (а завтра будет ровно год), после того, как он туда попал, но над ней за это почему-то не смеются.

Арестович попал в базу "Миротворца"
12:21, 20.01.22

Бывший внештатный советник главы Офиса президента и экс-спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович был внесен в базу "Миротворца".

Информация об этом появилась на сайте Миротворца 19 января 2022 года.

https://tsn.ua/ru/ukrayina/arestovich-p ... 57786.html

Зображення
https://myrotvorets.center/criminal/are ... kolaevich/
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