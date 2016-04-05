Сьогодні у моєї сім’ї другий день народження… Хоча ще кілька годин тому це був звичайнісінький ранок, як і безліч до цього. Ми з чоловіком, як завжди, збиралися відводити дітей до їхніх навчальних закладів: сина Вову, семи років, до школи, а п’ятирічну доньку Поліну – у садок. Той самий садок, де вже за 15 хвилин трапиться жахлива трагедія, що переверне догори дриґом життя багатьох сімей.
Бровари – невелике місто-супутник Києва, де усе знаходиться у пішій доступності. Так і наші школа та садок розташовані дуже близько від дому, усього в 10 хвилинах.
Ніколи не думала, що радітиму відключенню світла, але саме воно нас сьогодні врятувало від найгіршого, змусивши спускатися з 15 поверху пішки та затримавши на 3 хвилини. Думаєте, 3 хвилини – нічого не вирішують? Еге ж, і я так думала. Але в ситуаціях, як сьогодні, саме від них може залежати житимеш ти, або помреш.
Вийшовши з дому, ми відмітили, що вулиці застилає дуже густий туман, ховаючи верхні поверхи житлових будівель, наче під пухнасту ковдру. Дійшовши нашим звичним шляхом до школи, ми попрощалися з сином біля воріт та попрямували із донькою далі до садочку, що розташований дуже близько, усього у 100 метрах.
Усе видавалося доволі звичним, аж тут ми почули звук гелікоптера, що наближається.
"Мабуть, у такий туман складно літати. Дивно", - зауважив мій чоловік.
Очевидці катастрофи гвинтокрила у Броварах 18 січня розповіли, як сталася аварія.
Місцеві мешканці Броварів розповіли, що гвинтокрил начебто загорівся ще в повітрі, а вже потім впав на дитячий садок.
Одна з очевидиць наслідків трагедії в Броварах так описала те, що побачила: "Частина гвинтокрила досі висить на даху під’їзда. Наскільки зрозуміло, він спочатку впав на будинок. Інша частина гелікоптера впала поруч з дитячим садочком... Загиблі поки лежать накритими на вулиці".
"Ми мешкаємо поруч з тим двором, куди впав гелікоптер. Моя сестра, яка йшла в той момент до магазину, побачила, що під час падіння, ще в небі, цей гвинтокрил вже горів", - розповіла ТСН.ua одна з мешканок Броварів.
Загорелся в воздухе, думаю эта версия нужна для АП и военным (диверсия) Туман, ошибка пилота и гибель руководства, гражданских, ребёнка, жилой дом, детский садик - эта версия не может быть принята обществом после трагедии в Днепре.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 січ, 2023 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Йде війна, під час якої втрати будуть завжди.. Але чому всі як мухи на гімно - лізуть на погане? Де відгуки ВАУ про те , що за 24 години , 400 000 УКРАЇНЦІВ за пропозицією МОНО банку зібрали для постраждалих в Дніпрі 100+млн гривень? Де гордість за своїх? Кожен сотий громадянин України - відгукнувся.... Думаю що відгукнувся кожен 10-тий який взнав про цю акцію.
wadimk написав:Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке
Не выдумывайте. Там ошибка экипажа вне сомнений. Я вам просто говорю, что приводит к таким ошибкам.
В Броварах , по моему мнению, планировалась посадка. Он кружил в том месте, искал "окно" либо свою площадку в тумане, по словам очевидцев. Каким образом Гармин тут поможет? Ее надо найти глазами и сесть. Когда туман свисает низко, или облака, время от обнаружения условной вышки мобильной связи до столкновения с ней могут быть секунды.
По погоде: она на грани. Можно было и отказаться от полета. Но когда такие пассажиры, это порой непросто.
beee написав:из-за таких и гибнут дети
Из-за каких "таких"?? При чем здесь "строят из себя афганцев" ?? А твой Плахонин идиот.
в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой
У нас в Киев ежедневно несколько рейсов с ранеными садится на госпиталь. Это Airbus H-145. Он не выглядит ,как военный. Какие чиновники?? Почему столько дебилов норовит вылезти попиариться на смертях?
Спасибо Вам на разъяснение. Теперь все ясно. А то официальная версия реально выглядела дико: летела опергруппа в горячую точку.