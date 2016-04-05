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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3325332633273328>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:44

  beee написав:Не успел упасть вертолёт, уже там кулеба и тимошенко.
Это кто такие? Дснс? Один с ода, второй с ОП.
Вы чего там забыли? Пиаретесь? Везде свой пятак в экран всунут



крупная катастрофа( или аврия) -руководитель области всегда на месте (ему будут звонить из Москвы или позже из Киева - кричать "что там у тебя в области происходит"

-Кирилл Тимошенко -это левая нога верховного (или он должен лично приехать)
-почему Кулебв а не Кличко (видно был рядом или, как говорят, мимо проезжал )
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:55

Сьогодні у моєї сім’ї другий день народження… Хоча ще кілька годин тому це був звичайнісінький ранок, як і безліч до цього. Ми з чоловіком, як завжди, збиралися відводити дітей до їхніх навчальних закладів: сина Вову, семи років, до школи, а п’ятирічну доньку Поліну – у садок. Той самий садок, де вже за 15 хвилин трапиться жахлива трагедія, що переверне догори дриґом життя багатьох сімей.

Бровари – невелике місто-супутник Києва, де усе знаходиться у пішій доступності. Так і наші школа та садок розташовані дуже близько від дому, усього в 10 хвилинах.

Ніколи не думала, що радітиму відключенню світла, але саме воно нас сьогодні врятувало від найгіршого, змусивши спускатися з 15 поверху пішки та затримавши на 3 хвилини. Думаєте, 3 хвилини – нічого не вирішують? Еге ж, і я так думала. Але в ситуаціях, як сьогодні, саме від них може залежати житимеш ти, або помреш.

Вийшовши з дому, ми відмітили, що вулиці застилає дуже густий туман, ховаючи верхні поверхи житлових будівель, наче під пухнасту ковдру. Дійшовши нашим звичним шляхом до школи, ми попрощалися з сином біля воріт та попрямували із донькою далі до садочку, що розташований дуже близько, усього у 100 метрах.

Усе видавалося доволі звичним, аж тут ми почули звук гелікоптера, що наближається.

"Мабуть, у такий туман складно літати. Дивно", - зауважив мій чоловік.

https://www.unian.ua/incidents/tuman-sadok-ta-gelikopter-shcho-vpav-poruch-yak-18-sichnya-stalo-drugim-dnem-narodzhennya-dlya-nashoji-rodini-novini-kiyeva-12113994.html
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:01

Очевидці катастрофи гвинтокрила у Броварах 18 січня розповіли, як сталася аварія.

Місцеві мешканці Броварів розповіли, що гвинтокрил начебто загорівся ще в повітрі, а вже потім впав на дитячий садок.

Одна з очевидиць наслідків трагедії в Броварах так описала те, що побачила: "Частина гвинтокрила досі висить на даху під’їзда. Наскільки зрозуміло, він спочатку впав на будинок. Інша частина гелікоптера впала поруч з дитячим садочком... Загиблі поки лежать накритими на вулиці".

"Ми мешкаємо поруч з тим двором, куди впав гелікоптер. Моя сестра, яка йшла в той момент до магазину, побачила, що під час падіння, ще в небі, цей гвинтокрил вже горів", - розповіла ТСН.ua одна з мешканок Броварів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:02

  prodigy написав:почему Кулебв а не Кличко

тому що Кличко в Давосе
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:20

  prodigy написав:Сьогодні у моєї сім’ї другий день народження…

Скільки пафосу.
Так пише, ніби літак упав, на який вона не встигла, а всі загинули.
Загинула 1 дитина за останньою інформацією.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:35

Загорелся в воздухе, думаю эта версия нужна для АП и военным (диверсия)
Туман, ошибка пилота и гибель руководства, гражданских, ребёнка, жилой дом, детский садик - эта версия не может быть принята обществом после трагедии в Днепре.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 18 січ, 2023 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:37

Йде війна, під час якої втрати будуть завжди..
Але чому всі як мухи на гімно - лізуть на погане?
Де відгуки ВАУ про те , що за 24 години , 400 000 УКРАЇНЦІВ за пропозицією МОНО банку зібрали для постраждалих в Дніпрі 100+млн гривень?
Де гордість за своїх?
Кожен сотий громадянин України - відгукнувся....
Думаю що відгукнувся кожен 10-тий який взнав про цю акцію.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:47

  Faceless написав:
Hotab написав:СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?

Дитсадок зазвичай 2 поверхи, інших у Харкові не бачив. Може, в Києві якісь висотні?
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:52

  Starikan написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?

Дитсадок зазвичай 2 поверхи, інших у Харкові не бачив. Може, в Києві якісь висотні?

В Києві бувають на перших поверхах ЖК
Але тут вже ніби дійшли висновку, гелікоптер шукав де сісти між багатоповерхівок і вибір впав на найменшу будівлю, або її в тумані й не побачили
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:58

  Hotab написав:
  wadimk написав:Garmin... Вы пытаетесь оправдать пилота. Отказать в рейсе он не мог. Каким образом он оказался в жилой застройке

Не выдумывайте. Там ошибка экипажа вне сомнений. Я вам просто говорю, что приводит к таким ошибкам.

В Броварах , по моему мнению, планировалась посадка.
Он кружил в том месте, искал "окно" либо свою площадку в тумане, по словам очевидцев.
Каким образом Гармин тут поможет? Ее надо найти глазами и сесть. Когда туман свисает низко, или облака, время от обнаружения условной вышки мобильной связи до столкновения с ней могут быть секунды.

По погоде: она на грани. Можно было и отказаться от полета. Но когда такие пассажиры, это порой непросто.

  beee написав:из-за таких и гибнут дети

Из-за каких "таких"??
При чем здесь "строят из себя афганцев" ??
А твой Плахонин идиот.

в Киеве точно так же по несколько раз в день не военные, просто какие-то чиновники пролетают у меня над головой

У нас в Киев ежедневно несколько рейсов с ранеными садится на госпиталь.
Это Airbus H-145. Он не выглядит ,как военный.
Какие чиновники?? Почему столько дебилов норовит вылезти попиариться на смертях?

Спасибо Вам на разъяснение.
Теперь все ясно.
А то официальная версия реально выглядела дико: летела опергруппа в горячую точку.
antey1969
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