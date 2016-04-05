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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3325332633273328
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:02

  Ромасик написав:
  prodigy написав:Сьогодні у моєї сім’ї другий день народження…

Скільки пафосу.
Так пише, ніби літак упав, на який вона не встигла, а всі загинули.
Загинула 1 дитина за останньою інформацією.


я бы не стал так оценивать
у женщины сильный стресс и ощущение, что её и семью Бог спас
прошу, отнестись с пониманием
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:02

  Игорь Алексеевич написав:Загорелся в воздухе, думаю эта версия нужна для АП и военным (диверсия)
Туман, ошибка пилота и гибель руководства, гражданских, ребёнка, жилой дом, детский садик - эта версия не может быть принята обществом после трагедии в Днепре.

Версія з помилкою пілотів виглядає геть слабо. Туман, не туман, а супутникову навігіцію, електронні карти, ніхто не відміняв. Свідки бачили загоряння в польоті, немає підстав їм не вірити.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:06

  Starikan написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:СуперПума ДСНС.
Через туман зачепили землю. Є ще загиблі, крім пілотів.
Мені цікаво, дитсадок це ж зазвичай 3-4 поверхи максимум. Невже в туман летять настільки низько?

Дитсадок зазвичай 2 поверхи, інших у Харкові не бачив. Може, в Києві якісь висотні?


у нас нет выше 2х этажных, 90% садиков построены во времена совка
новые тоже 2 этажа
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как Путин Марьинку защитил

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сербія намагається дистанціювати від Кремля, оскільки війна проти українців загострює відносини між їх лідерами. Президент Александр Вучич заявив, що для його країни Крим та Донбас, є виключно частиною України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час інтерв'ю для видання, коментуючи війну, Вучич заявив про те, що "найгірше ще попереду". Також він відзначив, що не підтримував контакт з головою Кремля Володимиром Путіним вже багато місяців.

"Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна, і так буде завжди", - відзначив президент.

https://www.rbc.ua/rus/news/krim-ta-don ... 52424.html
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt
Официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что не поддерживает поставки оружия ВСУ, но исследование Welt показывает, что София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны
...
Военная помощь шла опосредованно, причем временами, отметили расследователи, Болгария покрывала треть потребностей ВСУ в боеприпасах и вооружении, и до 40% потребности танков и другой техники с апреля по август в солярке.

2) Канада дає ще 200 бронеавтомобілів армії України
Ананд сказала, що Канада продовжує підтримувати Україну і в новому пакеті допомоги передає ЗСУ 200 броньованих автомобілів Senator APC на суму приблизно 90 млн канадських доларів.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:44

Російське збройне вторгнення в Україну демонструє, що немає сенсу утримувати Київ від вступу до НАТО. З такою заявою на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі виступив по відеозвʼязку 99-річний колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, який раніше не підтримував членство України в альянсі.

«Ідея нейтральної України за цих умов уже не має сенсу», – наголосив Кіссінджер. Він також сказав, що членство в НАТО для України було б «належним результатом» у ситуації, що склалася.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kis ... 27795.html

До того ж від посадовців партнерів в пресі є натяки про постачання ракет більшої дальності.

Вчора:
*«Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні», – йдеться у повідомленні Залужного у фейсбуці.

За повідомленням, Залужний під час зустрічі окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу над країною-агресором.

Це обговорення потреб української армії відбулося напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.*
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, краще все це написати в одному повідомленні ;)
  Успіх написав:Є гарні новини!..

  Успіх написав:...
Єдине що додам - просто вірте в ЗСУ!👍
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:26

  Howl написав:Успіх, краще все це написати в одному повідомленні ;)
  Успіх написав:Є гарні новини!..

  Успіх написав:...
Єдине що додам - просто вірте в ЗСУ!👍

А що я зроблю, якщо мене розпитують... - а я не можу конкретики додати, так як не хочу "зпугнути" гарні новини?🤗🤗🤗
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