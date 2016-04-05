Игорь Алексеевич написав:Загорелся в воздухе, думаю эта версия нужна для АП и военным (диверсия) Туман, ошибка пилота и гибель руководства, гражданских, ребёнка, жилой дом, детский садик - эта версия не может быть принята обществом после трагедии в Днепре.
Версія з помилкою пілотів виглядає геть слабо. Туман, не туман, а супутникову навігіцію, електронні карти, ніхто не відміняв. Свідки бачили загоряння в польоті, немає підстав їм не вірити.
Сербія намагається дистанціювати від Кремля, оскільки війна проти українців загострює відносини між їх лідерами. Президент Александр Вучич заявив, що для його країни Крим та Донбас, є виключно частиною України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Під час інтерв'ю для видання, коментуючи війну, Вучич заявив про те, що "найгірше ще попереду". Також він відзначив, що не підтримував контакт з головою Кремля Володимиром Путіним вже багато місяців.
"Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна, і так буде завжди", - відзначив президент.
Официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что не поддерживает поставки оружия ВСУ, но исследование Welt показывает, что София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны ... Военная помощь шла опосредованно, причем временами, отметили расследователи, Болгария покрывала треть потребностей ВСУ в боеприпасах и вооружении, и до 40% потребности танков и другой техники с апреля по август в солярке.
Російське збройне вторгнення в Україну демонструє, що немає сенсу утримувати Київ від вступу до НАТО. З такою заявою на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі виступив по відеозвʼязку 99-річний колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, який раніше не підтримував членство України в альянсі.
До того ж від посадовців партнерів в пресі є натяки про постачання ракет більшої дальності.
Вчора: *«Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні», – йдеться у повідомленні Залужного у фейсбуці.
За повідомленням, Залужний під час зустрічі окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить перемогу над країною-агресором.
Це обговорення потреб української армії відбулося напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.*