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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3326332733283329
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:03


В «Укренерго» повідомили: наразі генерація не покриває четверть споживання в країні, дефіцит потужностей зберігається. Держава ще оговтується після останнього масованого ракетного удару росіян, тому маємо з розумінням ставитися до існуючих нині обмежень. До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. На жаль, вони не великі. Через їхнє перевищення застосовано аварійні відключення в нашій області.

я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?

вчіть матчасть. Генерації вдосталь, атомні працюють на повну 24/7.
мова йде за покриття піків , які покриваються ТеЦами і іншими приблудами.
рузькі все це знають і гатять по "перекриттям піків" , бо завалить атомну очково .
PS навіть смішно, коли в Житомирській області світиться практично все, а Київ має саме краще 12 годин світла на добу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:11

Перечитав тут нові повідомлення.

Давайте спробую пояснити всім зразу, якщо нічого не забуду.
1. Могли летіти і в гарячу точку. Але по дорозі підсісти в Броварах на який-небудь зарані облітаний стадіон. Для чого? Та для чого завгодно: когось по дорозі висадити чи забрати.
2. "Падав палаючий, отже теракт або технічна несправність". Не обов'язково.
Він міг зачепити 9-ти поверхівку , чи антену мобільного зв'язку, чи розтяжки цієї антени, чи розтяжки труби котельні. Якщо вершини будівель в тумані, то що завгодно міг знайти. А з відбитою лопаттю несущого гвинта вертоліт розриває часто на шматки ще в повітрі. Від розбалансу.
3. Я майже повністю відкидаю варіант, що їм в Броварах нічого не було потрібно, начебто вони просто там пролітали. Ні! В туман йдуть над полями і водоймами, де є щілина між шаром туману і землею, а не над містами, де туман (хмари) чіпляє багатоповерхівки, антени, ЛЕПи.
4. Хвороби у Н-225 шукати не потрібно. Вона далеко не масова. А відома хвороба - отже перевіряють постійно. Машину обслуговували у Франції.


Окремо для beee. Людина з народження запрограмована на помилку. І кожен помилки робить. В конкретній ситуації необхідно було повернутись на базу , якщо метеоумови не дозволяють. Не дивитись на ранг пасажирів. Але завжди віриться, що обійдеться. І так, дітей дуже жаль. Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давайте спробую пояснити всім зразу

нема що пояснювати, ще в березні було відео як ТЕРоборона на чолі з військовим заходила в Ірпінь - постійні крики , не скупчуватися.
постійно "я сам собі пан і хазяїн" перемагає здоровий глузд.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:29

  vitaliian написав:

В «Укренерго» повідомили: наразі генерація не покриває четверть споживання в країні, дефіцит потужностей зберігається. Держава ще оговтується після останнього масованого ракетного удару росіян, тому маємо з розумінням ставитися до існуючих нині обмежень. До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. На жаль, вони не великі. Через їхнє перевищення застосовано аварійні відключення в нашій області.

я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?

ну ты же у нас такой умный, что не доплюнуть. А разобраться не можешь

Дефицит 25%, так и передай в ФСБ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:30

  Hotab написав:Перечитав тут нові повідомлення.

Давайте спробую пояснити всім зразу, якщо нічого не забуду.
1. Могли летіти і в гарячу точку. Але по дорозі підсісти в Броварах на який-небудь зарані облітаний стадіон. Для чого? Та для чого завгодно: когось по дорозі висадити чи забрати.
2. "Падав палаючий, отже теракт або технічна несправність". Не обов'язково.
Він міг зачепити 9-ти поверхівку , чи антену мобільного зв'язку, чи розтяжки цієї антени, чи розтяжки труби котельні. Якщо вершини будівель в тумані, то що завгодно міг знайти. А з відбитою лопаттю несущого гвинта вертоліт розриває часто на шматки ще в повітрі. Від розбалансу.
3. Я майже повністю відкидаю варіант, що їм в Броварах нічого не було потрібно, начебто вони просто там пролітали. Ні! В туман йдуть над полями і водоймами, де є щілина між шаром туману і землею, а не над містами, де туман (хмари) чіпляє багатоповерхівки, антени, ЛЕПи.
4. Хвороби у Н-225 шукати не потрібно. Вона далеко не масова. А відома хвороба - отже перевіряють постійно. Машину обслуговували у Франції.


Окремо для beee. Людина з народження запрограмована на помилку. І кожен помилки робить. В конкретній ситуації необхідно було повернутись на базу , якщо метеоумови не дозволяють. Не дивитись на ранг пасажирів. Але завжди віриться, що обійдеться. І так, дітей дуже жаль. Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.

+100500
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:33

  vitaliian написав:
Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»
Його називають "професійним провокатором, який здійснював публічні інформаційні диверсії на користь російських загарбників".
https://t.me/voynareal/48719

Только внесли его ещё год назад

Но ты набросил только сейчас.
Зачем ? :)
Я-то ответ знаю. Тебе не терпится набросить за Арестовича
Но ты обломался

PS. На российских пабликах также использовали новость годичной давности в свою пользу, мол, Арестович пострадал сейчас за правда о ракете ПВО. И им пофиг, что Арестович ещё год назад был на Миротворце

И ты это вбросил, ещё и обсудил.
Вот и кто ты после этого ? :)
pesikot
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  #<1 ... 3326332733283329
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