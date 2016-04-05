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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3327332833293330>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:03


В «Укренерго» повідомили: наразі генерація не покриває четверть споживання в країні, дефіцит потужностей зберігається. Держава ще оговтується після останнього масованого ракетного удару росіян, тому маємо з розумінням ставитися до існуючих нині обмежень. До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. На жаль, вони не великі. Через їхнє перевищення застосовано аварійні відключення в нашій області.

я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:11

Перечитав тут нові повідомлення.

Давайте спробую пояснити всім зразу, якщо нічого не забуду.
1. Могли летіти і в гарячу точку. Але по дорозі підсісти в Броварах на який-небудь зарані облітаний стадіон. Для чого? Та для чого завгодно: когось по дорозі висадити чи забрати.
2. "Падав палаючий, отже теракт або технічна несправність". Не обов'язково.
Він міг зачепити 9-ти поверхівку , чи антену мобільного зв'язку, чи розтяжки цієї антени, чи розтяжки труби котельні. Якщо вершини будівель в тумані, то що завгодно міг знайти. А з відбитою лопаттю несущого гвинта вертоліт розриває часто на шматки ще в повітрі. Від розбалансу.
3. Я майже повністю відкидаю варіант, що їм в Броварах нічого не було потрібно, начебто вони просто там пролітали. Ні! В туман йдуть над полями і водоймами, де є щілина між шаром туману і землею, а не над містами, де туман (хмари) чіпляє багатоповерхівки, антени, ЛЕПи.
4. Хвороби у Н-225 шукати не потрібно. Вона далеко не масова. А відома хвороба - отже перевіряють постійно. Машину обслуговували у Франції.


Окремо для beee. Людина з народження запрограмована на помилку. І кожен помилки робить. В конкретній ситуації необхідно було повернутись на базу , якщо метеоумови не дозволяють. Не дивитись на ранг пасажирів. Але завжди віриться, що обійдеться. І так, дітей дуже жаль. Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давайте спробую пояснити всім зразу

нема що пояснювати, ще в березні було відео як ТЕРоборона на чолі з військовим заходила в Ірпінь - постійні крики , не скупчуватися.
постійно "я сам собі пан і хазяїн" перемагає здоровий глузд.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:29

  vitaliian написав:

В «Укренерго» повідомили: наразі генерація не покриває четверть споживання в країні, дефіцит потужностей зберігається. Держава ще оговтується після останнього масованого ракетного удару росіян, тому маємо з розумінням ставитися до існуючих нині обмежень. До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. На жаль, вони не великі. Через їхнє перевищення застосовано аварійні відключення в нашій області.

я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?

ну ты же у нас такой умный, что не доплюнуть. А разобраться не можешь

Дефицит 25%, так и передай в ФСБ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:30

  Hotab написав:Перечитав тут нові повідомлення.

Давайте спробую пояснити всім зразу, якщо нічого не забуду.
1. Могли летіти і в гарячу точку. Але по дорозі підсісти в Броварах на який-небудь зарані облітаний стадіон. Для чого? Та для чого завгодно: когось по дорозі висадити чи забрати.
2. "Падав палаючий, отже теракт або технічна несправність". Не обов'язково.
Він міг зачепити 9-ти поверхівку , чи антену мобільного зв'язку, чи розтяжки цієї антени, чи розтяжки труби котельні. Якщо вершини будівель в тумані, то що завгодно міг знайти. А з відбитою лопаттю несущого гвинта вертоліт розриває часто на шматки ще в повітрі. Від розбалансу.
3. Я майже повністю відкидаю варіант, що їм в Броварах нічого не було потрібно, начебто вони просто там пролітали. Ні! В туман йдуть над полями і водоймами, де є щілина між шаром туману і землею, а не над містами, де туман (хмари) чіпляє багатоповерхівки, антени, ЛЕПи.
4. Хвороби у Н-225 шукати не потрібно. Вона далеко не масова. А відома хвороба - отже перевіряють постійно. Машину обслуговували у Франції.


Окремо для beee. Людина з народження запрограмована на помилку. І кожен помилки робить. В конкретній ситуації необхідно було повернутись на базу , якщо метеоумови не дозволяють. Не дивитись на ранг пасажирів. Але завжди віриться, що обійдеться. І так, дітей дуже жаль. Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:33

  vitaliian написав:
Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворець»
Його називають "професійним провокатором, який здійснював публічні інформаційні диверсії на користь російських загарбників".
https://t.me/voynareal/48719

Только внесли его ещё год назад

Но ты набросил только сейчас.
Зачем ? :)
Я-то ответ знаю. Тебе не терпится набросить за Арестовича
Но ты обломался

PS. На российских пабликах также использовали новость годичной давности в свою пользу, мол, Арестович пострадал сейчас за правда о ракете ПВО. И им пофиг, что Арестович ещё год назад был на Миротворце

И ты это вбросил, ещё и обсудил.
Вот и кто ты после этого ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:07

  Hotab написав:Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.

Давайте будем обьективны. U6 178 - это раз. SU1492 - это два. Да вражины. Но квалификация пилотов. Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:11

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
Так собі ресурс, він чесно кажучи, давним давно просто блазень
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:27

Schmit
Спасибо. Все верно. Без вариантов.
ЗЫ: В дикие 90-е...Мой друг, на пустом борте ту-134, прибыл зимой в Васильков. Второй борт с МО шел следом. К этому времени, пока они чесали одно место, поменялись МУ на СМУ. Начался сильный снег. На пробеге вторая тушка сделала пируэт на 360 градусов. Они на это сморели отвесив челюсть. Да, обошлось. Но это дикий треш. Случай из жизни...
Востаннє редагувалось wadimk в Сер 18 січ, 2023 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 3327332833293330>
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