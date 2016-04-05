Додано: Сер 18 січ, 2023 20:11

Перечитав тут нові повідомлення.



Давайте спробую пояснити всім зразу, якщо нічого не забуду.

1. Могли летіти і в гарячу точку. Але по дорозі підсісти в Броварах на який-небудь зарані облітаний стадіон. Для чого? Та для чого завгодно: когось по дорозі висадити чи забрати.

2. "Падав палаючий, отже теракт або технічна несправність". Не обов'язково.

Він міг зачепити 9-ти поверхівку , чи антену мобільного зв'язку, чи розтяжки цієї антени, чи розтяжки труби котельні. Якщо вершини будівель в тумані, то що завгодно міг знайти. А з відбитою лопаттю несущого гвинта вертоліт розриває часто на шматки ще в повітрі. Від розбалансу.

3. Я майже повністю відкидаю варіант, що їм в Броварах нічого не було потрібно, начебто вони просто там пролітали. Ні! В туман йдуть над полями і водоймами, де є щілина між шаром туману і землею, а не над містами, де туман (хмари) чіпляє багатоповерхівки, антени, ЛЕПи.

4. Хвороби у Н-225 шукати не потрібно. Вона далеко не масова. А відома хвороба - отже перевіряють постійно. Машину обслуговували у Франції.





Окремо для beee. Людина з народження запрограмована на помилку. І кожен помилки робить. В конкретній ситуації необхідно було повернутись на базу , якщо метеоумови не дозволяють. Не дивитись на ранг пасажирів. Але завжди віриться, що обійдеться. І так, дітей дуже жаль. Але необхідно розуміти, що і без цих дітей, пілоти щодня ризикують. І через погоду, і через вогневе ураження. Тому яд свій на пілотів радив би прибрати.