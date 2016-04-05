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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:37
Goodman написав:
мова йде за покриття піків , які покриваються ТеЦами і іншими приблудами
о каких пиках речь ночью, у меня каждую ночь с 0 до 6 нет э.э. а днём есть
росія перекидає військових до білорусі таємно в залізничних цистернах. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва"
Так рашисти намагаються обманути супутниковий моніторинг вантажів
Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових аніж було 24 лютого. Однак інформація "Нашої Ніви" про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у білорусі може бути більшою — наголошує видання
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 січ, 2023 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:39
vitaliian написав: Goodman написав:
мова йде за покриття піків , які покриваються ТеЦами і іншими приблудами
о каких пиках речь ночью, у меня каждую ночь с 0 до 6 нет э.э. а днём есть
Город ? Район ?
Иначе - не гунди
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:49
⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН).
До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO
GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра.
Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:02
vitaliian написав:
о каких пиках речь ночью, у меня каждую ночь с 0 до 6 нет э.э. а днём есть
Гуглить наказание трех обленерго за "кривие" графики отключений.
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:03
Goodman написав: vitaliian написав:
о каких пиках речь ночью, у меня каждую ночь с 0 до 6 нет э.э. а днём есть
Гуглить наказание трех обленерго за "кривие" графики отключений.
Да читал.
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vitaliian
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:11
Успіх написав:
А що я зроблю, якщо мене розпитують... - а я не можу конкретики додати, так як не хочу "зпугнути" гарні новини?🤗🤗🤗
Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
С вашей точки зрения "Є гарні новини!.." может казаться мелочью, но для специалиста может много чего рассказать (в т.ч. дополнительный мониторинг беспилотниками определенной местности, в которой вы сейчас находитесь, ведь вряд ли вы этим говорите о том, что будет за сотню и более км от вас). Возможный результат - гибель дополнительного числа в/сл, утеря техники и накопленных складов б/припасов и другое плохое и очень плохое.
Учитесь у Hotab
'а, он, как профессионал, знает, к чему может привести даже минимальный выход служебной информации, уверен, он знает в силу своей должности и звания намного больше вас, но не позволяет себе ни малейшего намека, хотя ему не меньше вашего хочется порадовать форумчан.P.S.
Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:14
росіяни - це перша в історії народність, яка тікає зі своєї країни не тому, що на них напали, а тому, що вони напали.
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vitaliian
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:23
мы - обычные граждане, каждый день видим полное игнорирование правил и законов.
Я помню, как ермак с зеленским летали в буковель на военных вертолётах.
постстоветское желание плевать на нормы и правила - привело к трагедии.
и пофиг на тех, кто плюёт, но они утащили за собой невинных людей.
хватит их отмазывать.
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