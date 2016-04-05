Додано: Сер 18 січ, 2023 22:11

Успіх написав: А що я зроблю, якщо мене розпитують... - а я не можу конкретики додати, так як не хочу "зпугнути" гарні новини?🤗🤗🤗 А що я зроблю, якщо мене розпитують... - а я не можу конкретики додати, так як не хочу "зпугнути" гарні новини?🤗🤗🤗

Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.С вашей точки зрения "Є гарні новини!.." может казаться мелочью, но для специалиста может много чего рассказать (в т.ч. дополнительный мониторинг беспилотниками определенной местности, в которой вы сейчас находитесь, ведь вряд ли вы этим говорите о том, что будет за сотню и более км от вас). Возможный результат - гибель дополнительного числа в/сл, утеря техники и накопленных складов б/припасов и другое плохое и очень плохое.Учитесь у'а, он, как профессионал, знает, к чему может привести даже минимальный выход служебной информации, уверен, он знает в силу своей должности и звания намного больше вас, но не позволяет себе ни малейшего намека, хотя ему не меньше вашего хочется порадовать форумчан.Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.