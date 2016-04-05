Goodman написав:мова йде за покриття піків , які покриваються ТеЦами і іншими приблудами
о каких пиках речь ночью, у меня каждую ночь с 0 до 6 нет э.э. а днём есть
росія перекидає військових до білорусі таємно в залізничних цистернах. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва"
Так рашисти намагаються обманути супутниковий моніторинг вантажів
Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових аніж було 24 лютого. Однак інформація "Нашої Ніви" про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у білорусі може бути більшою — наголошує видання
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 січ, 2023 21:48, всього редагувалось 1 раз.
⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН). До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра. Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.
Успіх написав:А що я зроблю, якщо мене розпитують... - а я не можу конкретики додати, так як не хочу "зпугнути" гарні новини?🤗🤗🤗
Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
С вашей точки зрения "Є гарні новини!.." может казаться мелочью, но для специалиста может много чего рассказать (в т.ч. дополнительный мониторинг беспилотниками определенной местности, в которой вы сейчас находитесь, ведь вряд ли вы этим говорите о том, что будет за сотню и более км от вас). Возможный результат - гибель дополнительного числа в/сл, утеря техники и накопленных складов б/припасов и другое плохое и очень плохое.
Учитесь у Hotab'а, он, как профессионал, знает, к чему может привести даже минимальный выход служебной информации, уверен, он знает в силу своей должности и звания намного больше вас, но не позволяет себе ни малейшего намека, хотя ему не меньше вашего хочется порадовать форумчан.
P.S. Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.
мы - обычные граждане, каждый день видим полное игнорирование правил и законов. Я помню, как ермак с зеленским летали в буковель на военных вертолётах. постстоветское желание плевать на нормы и правила - привело к трагедии. и пофиг на тех, кто плюёт, но они утащили за собой невинных людей. хватит их отмазывать.
wild.tomcat написав:він не на тій посаді/рівні, де можна патякати язиком все
Тобто "помічник офісу президента" це ТОП-посада в країні? Ось вам склад Офісу президента: Керівник Офісу Президента України ЄРМАК Андрій Борисович Заступник Керівника Офісу Президента України СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна Заступник Керівника Офісу Президента України СМИРНОВ Андрій Олександрович Заступник Керівника Офісу Президента України ТИМОШЕНКО Кирило Владленович Заступник Керівника Офісу Президента України ЖОВКВА Ігор Іванович Заступник Керівника Офісу Президента України МАШОВЕЦЬ Роман Васильович Заступник Керівника Офісу Президента України ТАТАРОВ Олег Юрійович Заступник Керівника Офісу Президента України БРУСИЛО Ігор Миколайович Заступник Керівника Офісу Президента України СИБІГА Андрій Іванович Заступник Керівника Офісу Президента України ДНІПРОВ Олексій Сергійович Заступник Керівника Офісу Президента України ШУРМА Ростислав Ігорович Керівник Апарату Офісу Президента України ВІТУШОК Марія Анатоліївна Прес-секретар Президента України НИКИФОРОВ Сергій Сергійович https://www.president.gov.ua/administra ... management 12 штук(окрім Єрмака)!!!!!!!!!!!!!! Ви хоч про одного з них чули?