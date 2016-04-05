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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3328332933303331
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, я згоден із повідомленням yanyura.
Є гарні новини — це добре, але для цих новин треба тиша, щоб отримати бажаний результат. Тому про ці новини повинні знати ті, кому це потрібно для коригування планів.

Те, що ти в онлайн, — це вже гарні новини. Інше слід озвучувати, коли буде офіційна інформація.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:02

  Faceless написав:
Schmit написав:[youtube]
Так собі ресурс, він чесно кажучи, давним давно просто блазень

- Це в Скрентоні мене б назвали алкоголічкою, а у Нью-Йорку я - ранімий художнік :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:04

  yanyura написав:Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
:D
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Honestus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:14

  yanyura написав:Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.


Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати :roll:
fler
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