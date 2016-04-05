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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:54
Успіх, я згоден із повідомленням yanyura.
Є гарні новини — це добре, але для цих новин треба тиша, щоб отримати бажаний результат. Тому про ці новини повинні знати ті, кому це потрібно для коригування планів.
Те, що ти в онлайн, — це вже гарні новини. Інше слід озвучувати, коли буде офіційна інформація.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 23:02
Faceless написав:
Schmit написав:[youtube]
Так собі ресурс, він чесно кажучи, давним давно просто блазень
- Це в Скрентоні мене б назвали алкоголічкою, а у Нью-Йорку я - ранімий художнік
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Додано: Сер 18 січ, 2023 23:14
yanyura написав:
Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.
Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати
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