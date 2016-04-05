Успіх, я згоден із повідомленням yanyura. Є гарні новини — це добре, але для цих новин треба тиша, щоб отримати бажаний результат. Тому про ці новини повинні знати ті, кому це потрібно для коригування планів.
Те, що ти в онлайн, — це вже гарні новини. Інше слід озвучувати, коли буде офіційна інформація.
yanyura написав:Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
yanyura написав:Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.
Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати
edvardd написав:⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН). До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра. Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.