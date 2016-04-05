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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3328332933303331
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:02

  Faceless написав:
Schmit написав:[youtube]
Так собі ресурс, він чесно кажучи, давним давно просто блазень

- Це в Скрентоні мене б назвали алкоголічкою, а у Нью-Йорку я - ранімий художнік :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:04

  yanyura написав:Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
:D
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:14

  yanyura написав:Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.


Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 01:14

  edvardd написав:⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН).
До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO
GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра.
Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.


німецький виробник зброї Rheinmetall зможе в 2023 році передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2, якщо влада Німеччини ухвалить відповідне рішення.
https://ua.korrespondent.net/world/4554279-sholts-skazav-za-yakykh-umov-frn-peredast-ukraini-Leopard
ПС. Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта :shock:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:ПС. Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта

посмотрите на досуге "Белий тигр" , как там наступления сривались.
Каждий -1 танк, куча черних пакетов в черном тюльпане, везущим на березковую родину "хероев".
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:49

  pesikot написав:
я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?[/quote]
ну ты же у нас такой умный, что не доплюнуть. А разобраться не можешь

Дефицит 25%, так и передай в ФСБ[/quote]

по Одесской области в наличии 55% от необходимой мощности
в моем доме (где квартира пустует) свет не больше 5-6 часов в сутки (хорошо, что меня там нет)
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта


1) лиха беда начало, пусть передадут хоть бы 10 Леопардов и 10 Абрамсов ...
вспомните, что HIMARS в июне дали только 4
2) если через 2 месяца будет сотня (включая Челенджеры и француские "легкие танки"),
то этого достаточно для создания танкового кулака на участке фронта 8-10 км для прорыва линий обороны...не на бандеромобилях же атаковать, хотя и на них тоже атаковали и в Харьковской и Херсонской областях
3)по поводу протяженности фронта-Сталин в 1942 после "успехов" под москвой начинал 4 наступательные операции (и все они обернулись разгромом сотни дивизий новыми котлами -Любанская наступательная операция (7 января – 30 апреля 1942 г.)
- Ржевско-Вяземская наступательная операция (8 января – 20 апреля 1942 г.)
-Барве́нковско-Лозовска́я опера́ция (18 января — конец марта 1942 года)
-Боевые действия на Керченском полуострове (14 января—12 апреля 1942 года)
4) в Харьковской области фронт стабилизировн с сентбяря ,а Донецкой и Запорожской с лета, но сюприз для орков однозначно приготовлен, тримаймо кулаки за ЗСУ
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