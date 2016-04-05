- Це в Скрентоні мене б назвали алкоголічкою, а у Нью-Йорку я - ранімий художнік
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Додано: Сер 18 січ, 2023 23:02
Додано: Сер 18 січ, 2023 23:04
Додано: Сер 18 січ, 2023 23:14
Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати
Додано: Чет 19 січ, 2023 01:14
німецький виробник зброї Rheinmetall зможе в 2023 році передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2, якщо влада Німеччини ухвалить відповідне рішення.
ПС. Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта
Додано: Чет 19 січ, 2023 08:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 січ, 2023 08:49
я правильно понимаю, генерация только 25% от необходимых объемов? Или дефицит 25% ?[/quote]
ну ты же у нас такой умный, что не доплюнуть. А разобраться не можешь
Дефицит 25%, так и передай в ФСБ[/quote]
по Одесской области в наличии 55% от необходимой мощности
в моем доме (где квартира пустует) свет не больше 5-6 часов в сутки (хорошо, что меня там нет)
Додано: Чет 19 січ, 2023 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1) лиха беда начало, пусть передадут хоть бы 10 Леопардов и 10 Абрамсов ...
вспомните, что HIMARS в июне дали только 4
2) если через 2 месяца будет сотня (включая Челенджеры и француские "легкие танки"),
то этого достаточно для создания танкового кулака на участке фронта 8-10 км для прорыва линий обороны...не на бандеромобилях же атаковать, хотя и на них тоже атаковали и в Харьковской и Херсонской областях
3)по поводу протяженности фронта-Сталин в 1942 после "успехов" под москвой начинал 4 наступательные операции (и все они обернулись разгромом сотни дивизий новыми котлами -Любанская наступательная операция (7 января – 30 апреля 1942 г.)
- Ржевско-Вяземская наступательная операция (8 января – 20 апреля 1942 г.)
-Барве́нковско-Лозовска́я опера́ция (18 января — конец марта 1942 года)
-Боевые действия на Керченском полуострове (14 января—12 апреля 1942 года)
4) в Харьковской области фронт стабилизировн с сентбяря ,а Донецкой и Запорожской с лета, но сюприз для орков однозначно приготовлен, тримаймо кулаки за ЗСУ
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