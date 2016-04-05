yanyura написав:Будьте взрослее и не забывайте, что этот форум в числе прочих, скорее всего анонимно (а может и не только анонимно) постоянно мониторят спецслужбы оркостана, по любым намекам их аналитики пытаются определить дальнейшие действия ЗСУ - направление будущего наступления, или перегруппировки, или поставки нового (западного) вооружения и т.д.
yanyura написав:Кстати, вы заметили, что на ветке практически исчезли (за исключением отдельных личностей, но это их психотип, по другому они не могут) бывшие очень жаркими споры на "политической" и "ковидной" ветках? 24.02.2022 показало совсем другие приоритеты и объединило форумчан, ну а "консервы" закономерно ушли в вечный бан.
Вірно кажете. Наприклад, я на цій гілці поділяю погляди Hotab, а на ковідній - ні, але сперечатися та доводити щось, мабуть, вже не буду - набридло. Ковідна тема вже добре "опрацьована" в багатьох джерелах, наукових і не дуже, тому на тій гілці хіба шо якісь цікаві новини висвітлити/почитати
edvardd написав:⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН). До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра. Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.
maza5 написав:Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта
1) лиха беда начало, пусть передадут хоть бы 10 Леопардов и 10 Абрамсов ... вспомните, что HIMARS в июне дали только 4 2) если через 2 месяца будет сотня (включая Челенджеры и француские "легкие танки"), то этого достаточно для создания танкового кулака на участке фронта 8-10 км для прорыва линий обороны...не на бандеромобилях же атаковать, хотя и на них тоже атаковали и в Харьковской и Херсонской областях 3)по поводу протяженности фронта-Сталин в 1942 после "успехов" под москвой начинал 4 наступательные операции (и все они обернулись разгромом сотни дивизий новыми котлами -Любанская наступательная операция (7 января – 30 апреля 1942 г.) - Ржевско-Вяземская наступательная операция (8 января – 20 апреля 1942 г.) -Барве́нковско-Лозовска́я опера́ция (18 января — конец марта 1942 года) -Боевые действия на Керченском полуострове (14 января—12 апреля 1942 года) 4) в Харьковской области фронт стабилизировн с сентбяря ,а Донецкой и Запорожской с лета, но сюприз для орков однозначно приготовлен, тримаймо кулаки за ЗСУ
edvardd написав:⚡️Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН). До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства “Stryker” та керовані боєприпаси GLSDB, повідомляє POLITIKO GLSDB - це 115-кілограмовий «гібрид» керованої авіабомби та некерованої ракети. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра. Дальності ракети в 150 км цілком вистачить для того, щоб уражати усі логістичні шляхи на кримському перешийку. Такий боєприпас міг би значно спростити задачу з деокупації частин Запорізької та Херсонської областей.
lapay написав:Версія з помилкою пілотів виглядає геть слабо. Туман, не туман, а супутникову навігіцію, електронні карти, ніхто не відміняв. Свідки бачили загоряння в польоті, немає підстав їм не вірити.
В комиссии будут представители всех заинтересованных строн, в том числе производителя вертолета и конструкторского бюро. Просто так на Францию повесить причину катастрофы не получится, нужны очень серьезные доказательства. Скорее Франция сможет уломать нас взять ее вину на себя, чтобы не подрывать престиж производителя и Франции в целом.
Так что дождемся заключения комиссии и все узнаем...