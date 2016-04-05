Додано: Чет 19 січ, 2023 09:07

maza5 написав: Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта Сколько шума и трудностей.. но передадут до 15 танков.. при такой линии фронта

1) лиха беда начало, пусть передадут хоть бы 10 Леопардов и 10 Абрамсов ...вспомните, что HIMARS в июне дали только 42) если через 2 месяца будет сотня (включая Челенджеры и француские "легкие танки"),то этого достаточно для создания танкового кулака на участке фронта 8-10 км для прорыва линий обороны...не на бандеромобилях же атаковать, хотя и на них тоже атаковали и в Харьковской и Херсонской областях3)по поводу протяженности фронта-Сталин в 1942 после "успехов" под москвой начинал 4 наступательные операции (и все они обернулись разгромом сотни дивизий новыми котлами -Любанская наступательная операция (7 января – 30 апреля 1942 г.)- Ржевско-Вяземская наступательная операция (8 января – 20 апреля 1942 г.)-Барве́нковско-Лозовска́я опера́ция (18 января — конец марта 1942 года)-Боевые действия на Керченском полуострове (14 января—12 апреля 1942 года)4) в Харьковской области фронт стабилизировн с сентбяря ,а Донецкой и Запорожской с лета, но сюприз для орков однозначно приготовлен, тримаймо кулаки за ЗСУ