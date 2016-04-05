❗️Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2, — очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі. "Велика Британія вирішила піти далі і швидше у питанні допомоги Україні та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", — заявив Клеверлі під час візиту до Канади. Франція розглядає надання Україні танків Leclerc — Politico. "Це непросте питання і остаточного рішення у Парижі ще не прийняли. Але ми це обговорюємо. Певні рішення можуть бути прийняті на спільній зустрічі з німецькою стороною у Давосі", — заявив журналістам неназваний французький чиновник.
prodigy написав: по Одесской области в наличии 55% от необходимой мощности в моем доме (где квартира пустует) свет не больше 5-6 часов в сутки (хорошо, что меня там нет)
Поэтому вызвала вопросы цифра 25%
СПОЖИВАННЯ електроенергії: в Україні зменшилося. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.
ПРИЧИНА ДЕФІЦИТУ: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій..
Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.
❗️В Україні пошкоджено понад половину всіх енергооб'єктів, –Шмигаль
Почнемо з тому, що нещодавно цей диво-орган заявив, що «за 2022 рік внесок БЕБ в економічну безпеку….🥁 60,1 млрд грн». 🤯 Ще раз, БЕБ заявляє про 60 млрд грн.
🕵️♂️Але в рамках ТСК вирішили перевірити…
За даними Офісу Генпрокурора, за 2022 рік «трудоголіки» з БЕБ насправді: - забезпечили відшкодування збитків лише на 100 тис грн. - наклали арешт на майно на 7,7 млн грн (рухоме 5,5 та готівкові кошти 2,2 млн грн). - ще у трьох кримінальних провадженнях (по 212 несплаті податків) доплатили податки на 33 млн грн.
🧮Враховуючи що в грудні там працювало 624 співробітника, то виходить результат 53 тис грн на рік на одного працівника….
👨⚖️А що ви хотіли від лише 12-ти направлень у суд. Ця статистика теж вже є і у звітності 1-СЛ