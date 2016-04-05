RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3329333033313332
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 09:43

❗️Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2, — очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі.
"Велика Британія вирішила піти далі і швидше у питанні допомоги Україні та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", — заявив Клеверлі під час візиту до Канади.
Франція розглядає надання Україні танків Leclerc — Politico.
"Це непросте питання і остаточного рішення у Парижі ще не прийняли. Але ми це обговорюємо. Певні рішення можуть бути прийняті на спільній зустрічі з німецькою стороною у Давосі", — заявив журналістам неназваний французький чиновник.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8372
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось активізувалися з роздачею повісток, наче в квітні. Сусід поранений в червні знову отримав.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:31

Ракети GLSDB до HIMARS дальністю дії на 150 км, які, за даними ЗМІ, увійдуть до наступного пакету військової допомоги США, ще більше ускладнять логістику РФ в Україні.

Як зазначив в Twitter екс-командувач військами США в Європі Бен Годжес, під загрозою ударів опиняться і російський флот, і логістичні шляхи окупантів на сході і півдні України.

Крім того Годжес сподівається, що GLSDB також ускладнять перекидання військової техніки РФ через Керченський міст.
prodigy
 
Повідомлень: 9243
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:33

  prodigy написав:
по Одесской области в наличии 55% от необходимой мощности
в моем доме (где квартира пустует) свет не больше 5-6 часов в сутки (хорошо, что меня там нет)

Поэтому вызвала вопросы цифра 25%
​​СПОЖИВАННЯ електроенергії: в Україні зменшилося. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.

ПРИЧИНА ДЕФІЦИТУ: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій..

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

❗️В Україні пошкоджено понад половину всіх енергооб'єктів, –Шмигаль
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16355
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:36

  Дюрі-бачі написав:Щось активізувалися з роздачею повісток, наче в квітні. Сусід поранений в червні знову отримав.

❗️«Ірпінь, годину тому виписали повістку прямо у барбершопі всім працівникам та клієнтам. Фото прикладаю.»
https://t.me/irpin_b_politik/11053
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16355
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:54

💁‍♂️Щодо ефективності роботи БЕБ за рік:

Почнемо з тому, що нещодавно цей диво-орган заявив, що «за 2022 рік внесок БЕБ в економічну безпеку….🥁 60,1 млрд грн».
🤯 Ще раз, БЕБ заявляє про 60 млрд грн.

🕵️‍♂️Але в рамках ТСК вирішили перевірити…

За даними Офісу Генпрокурора, за 2022 рік «трудоголіки» з БЕБ насправді:
- забезпечили відшкодування збитків лише на 100 тис грн.
- наклали арешт на майно на 7,7 млн грн (рухоме 5,5 та готівкові кошти 2,2 млн грн).
- ще у трьох кримінальних провадженнях (по 212 несплаті податків) доплатили податки на 33 млн грн.

🧮Враховуючи що в грудні там працювало 624 співробітника, то виходить результат 53 тис грн на рік на одного працівника….

👨‍⚖️А що ви хотіли від лише 12-ти направлень у суд. Ця статистика теж вже є і у звітності 1-СЛ

Все 🤷‍♂️ Всі успіхи БЕБ.
Перебільшення у заявленій самим БЕБ-ом цифри десь у 1800 разів.
https://t.me/yzheleznyak/3302
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16355
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3329333033313332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111288
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479060
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1376)
19.01.2023 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.