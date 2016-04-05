❗️Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2, — очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі. "Велика Британія вирішила піти далі і швидше у питанні допомоги Україні та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", — заявив Клеверлі під час візиту до Канади. Франція розглядає надання Україні танків Leclerc — Politico. "Це непросте питання і остаточного рішення у Парижі ще не прийняли. Але ми це обговорюємо. Певні рішення можуть бути прийняті на спільній зустрічі з німецькою стороною у Давосі", — заявив журналістам неназваний французький чиновник.
prodigy написав: по Одесской области в наличии 55% от необходимой мощности в моем доме (где квартира пустует) свет не больше 5-6 часов в сутки (хорошо, что меня там нет)
Поэтому вызвала вопросы цифра 25%
СПОЖИВАННЯ електроенергії: в Україні зменшилося. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.
ПРИЧИНА ДЕФІЦИТУ: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій..
Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.
❗️В Україні пошкоджено понад половину всіх енергооб'єктів, –Шмигаль
Почнемо з тому, що нещодавно цей диво-орган заявив, що «за 2022 рік внесок БЕБ в економічну безпеку….🥁 60,1 млрд грн». 🤯 Ще раз, БЕБ заявляє про 60 млрд грн.
🕵️♂️Але в рамках ТСК вирішили перевірити…
За даними Офісу Генпрокурора, за 2022 рік «трудоголіки» з БЕБ насправді: - забезпечили відшкодування збитків лише на 100 тис грн. - наклали арешт на майно на 7,7 млн грн (рухоме 5,5 та готівкові кошти 2,2 млн грн). - ще у трьох кримінальних провадженнях (по 212 несплаті податків) доплатили податки на 33 млн грн.
🧮Враховуючи що в грудні там працювало 624 співробітника, то виходить результат 53 тис грн на рік на одного працівника….
👨⚖️А що ви хотіли від лише 12-ти направлень у суд. Ця статистика теж вже є і у звітності 1-СЛ
wild.tomcat написав:місце роботи - оп - вимагає, що його службовці, якого рангу вони там би не були,(адже все сказане ними в т.ч. може сприйматися як офіційна точка зору, що власне в даному випадку і маємо) вміли тримати язик за зубами і робили це
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю). Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).
На фоне заявлений Путина, что дела в российской экономике идут прекрасно, внезапно возник новый рекорд. Цена нефти, при которой сводится российский бюджет, выросла до рекордного значения в 115 долларов за баррель - именно при такой цене бюджет России может быть бездефицитным. Предыдущий рекорд в 114 долларов был зафиксирован в 2013 году.
Обращает на себя и динамика резкого подъема этого показателя. Она показывает, что российский бюджет становится предельно зависимым от торговли углеводородами. И когда клятый Запад вводил санкции на нефтегазовые отрасли России (и продолжает вводить новые), он делал и делает это с холодной головой, понимая последствия.
Откуда у Путина его данные о том, что в экономике все тип-топ, неизвестно. Когда под конец 2022 года впервые за новейшую историю пришлось изымать ресурс развития всех сырьевых госкорпораций, чтобы хоть как-то свести бюджет, это лучше всего говорит о том, что дела идут из рук вон плохо. Хотя бы потому, что такое изъятие - одноразовое. В этом году повторить этот финт уже не удастся. Больше изымать нечего и не у кого. Остается только население, которое будут грабить все более свирепо, и последний ресурс - печатать необеспеченные деньги.
Население пока кряхтит, но платит всё более высокие налоги и сборы. Но предел рано или поздно наступит, причем, скорее, рано, так как брать с него и без того нечего. А расходы на победоносные авантюры растут, так что вариантов не остается.
(Остальным переходить по ссылке не обязательно, шоб потом не воняли про раша пропаганду на ветке).
Мое вИдение Китай больше всех заинтересован в этой войне, поэтому на собеседование к Си послали именно Димона. Возможно его в Китае видят реальным преемником пуйла. С бомжом у Си бы точно не общались. Соответственно уход пуйла вопрос времени.
‼путін знає, що у разі ядерного удару Захід завдасть удар відплати, – Борис Джонсон.
«Якщо рф застосує ядерку, путін перестане бути членом людської цивілізації. А всі «невизначені» держави – Індія, країни Перської затоки, Азії, Африки тощо – будуть втрачені для нього».
почему Борис думает что партнёры отвернутся от РФ непонятно. Наоборот, отвернутся все остальные и потоки импорта / экспорта Индия / Китай возьмут на себя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 січ, 2023 12:30, всього редагувалось 4 разів.
Goodman написав:нема що пояснювати, ще в березні було відео як ТЕРоборона на чолі з військовим заходила в Ірпінь - постійні крики , не скупчуватися. постійно "я сам собі пан і хазяїн" перемагає здоровий глузд
Можливо я невірно розумію ваш пост, але... З точки зору здорового глузду взагалі нема чого сідати в кабіну під час війни. Бо здоровий глузд каже "висока ймовірність загинути". Пілоти щодня ходять по лезу. Під час війни інакше не буває. Той факт, що цього разу вони зірвавшись з леза потягнули за собою і інших, нічого не міняє.
wadimk написав:Я, лично, не считаю это оправданием - убить себя и еще пару десятков человек. У нас нет работающего авиофорума. На вражем в течении часа дали бы оценку действий. Да вы и сами это знаете.
Что вы считаете или не считаете оправданием, не понял вас.
И к чему приведенные вами катастрофы? Катастрофы были и будут. Как и на войне, люди гибли и будут гибнуть. На "авиафоруме" тут нечего разбирать. Все и так очевидно. И я нигде не снимал ответственности с экипажа.
И да, где-то звучало про электронные карты, бортовые средства.
Все мимо. Это не самолёт, который идёт по глиссаде в створ взлетной полосы. Глиссада заведомо сделана без препятствий , можно смело идти в облаках на полосу вплоть до касания колес. Вертолёту в городской застройке надо найти глазами свою площадку, выстроить на нее против ветра заход . Какие цифровые карты в этом помогут?? Какие карты покажут девятиэтажки и кабеля интернета, прокинутые между ними?? Все надо видеть своими глазами. А если что-то не увидел - расплата вот такая.