RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3331333233333334>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:23

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:місце роботи - оп - вимагає, що його службовці, якого рангу вони там би не були,(адже все сказане ними в т.ч. може сприйматися як офіційна точка зору, що власне в даному випадку і маємо) вміли тримати язик за зубами і робили це

Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю).
Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).



тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. :D є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця :) ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може.
пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? :mrgreen:
ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? :D до пори до часу...
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:23

  vitaliian написав:
«…Как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже…»©

На фоне заявлений Путина, что дела в российской экономике идут прекрасно, внезапно возник новый рекорд. Цена нефти, при которой сводится российский бюджет, выросла до рекордного значения в 115 долларов за баррель - именно при такой цене бюджет России может быть бездефицитным. Предыдущий рекорд в 114 долларов был зафиксирован в 2013 году.

Обращает на себя и динамика резкого подъема этого показателя. Она показывает, что российский бюджет становится предельно зависимым от торговли углеводородами. И когда клятый Запад вводил санкции на нефтегазовые отрасли России (и продолжает вводить новые), он делал и делает это с холодной головой, понимая последствия.

Откуда у Путина его данные о том, что в экономике все тип-топ, неизвестно. Когда под конец 2022 года впервые за новейшую историю пришлось изымать ресурс развития всех сырьевых госкорпораций, чтобы хоть как-то свести бюджет, это лучше всего говорит о том, что дела идут из рук вон плохо. Хотя бы потому, что такое изъятие - одноразовое. В этом году повторить этот финт уже не удастся. Больше изымать нечего и не у кого. Остается только население, которое будут грабить все более свирепо, и последний ресурс - печатать необеспеченные деньги.

Население пока кряхтит, но платит всё более высокие налоги и сборы. Но предел рано или поздно наступит, причем, скорее, рано, так как брать с него и без того нечего. А расходы на победоносные авантюры растут, так что вариантов не остается.

Russia's seaborne crude exports soared last week to the highest level since April, suggesting that the country has -- for now -- overcome an initial hit to flows that followed European sanctions.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april
Поки ще "не все так плохо" для РФ.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:26

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю).
Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).

тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. :D є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця :) ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може.
пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? :mrgreen:
ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? :D до пори до часу...

Ще раз:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні?
За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Буданов розповів, що перед другим раундом переговорів у Білорусі, в ніч проти 3 березня, Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада та передали, що він просить про особисту зустріч. У день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на Київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.

Біля Софійського собору у центрі Києва кілька мікроавтобусів із агентами СБУ перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Кірєєва


Буданов: На початку вторгнення Київ вистояв завдяки шпигуну-банкіру, якого вбила СБУ у березні

зато те кто сливал Херсон спокойно сваливают в рашу.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 19 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7813
З нами з: 07.04.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:33

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю).
Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).

тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. :D є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця :) ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може.
пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? :mrgreen:
ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? :D до пори до часу...

Ще раз:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні?
За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.


ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:33

  wild.tomcat написав:тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви
ребята тише, форум это обмен мнений, если вы сюда заходите и друг друга читаете, значит не плевать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16364
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То що, нам москву не спалювати цілу, а лише половину? :mrgreen: :D
Спалюйте так, щоб цей процес був добре видний в будь-якій точці нашої Неньки. ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:38

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:
  andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю).
Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).

Ще раз:
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні?
За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.


ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?

Я ж написав (я не стверджую це, але припускаю). Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. :( :(
Ви не можете відповісти на елементарне питання, для того щоб я розумів ваші життєві принципи. Не бачу змісту дискутувати дальше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:42

🇪🇪Уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні найбільший пакет військової допомоги, куди увійде важке озброєння — гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Про це повідомила (https://twitter.com/kajakallas/status/1 ... 0R_hRBeb-g) прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у своєму твіттері.
Також вона додала, що загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

❗️Швеція передасть Україні близько 50 БМП типу CV90, — віце-прем‘єр Швеції.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8374
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:47

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?

Я ж написав (я не стверджую це, але припускаю). Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. :( :(
Ви не можете відповісти на елементарне питання, для того щоб я розумів ваші життєві принципи. Не бачу змісту дискутувати дальше.


так і не дискутуйте. :D я вам відповів, що не все можна ляпати язиком, навіть і припускати, знаходячись на певному рівні. необхідно усвідомлювати наслідки сказаного. "Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. :( :(" (с)
припускати можна на кухні в колі сім'ї, а офіційна особа офіційно подібне висловлювати не може. на що їй і вказали. тепер він "вільний художник" і може припускати, все що йому завгодно, як ви. що вас у всьому цьому не влаштовує?
і якщо хтось нібито "бреше", непогано б було підкрипити це фактами, а не припускати. (хоча ви і не допускали, а фактично стверджували, про при припущення ніде і слова не було).
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3331333233333334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3765)
19.01.2023 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.