wild.tomcat написав:місце роботи - оп - вимагає, що його службовці, якого рангу вони там би не були,(адже все сказане ними в т.ч. може сприйматися як офіційна точка зору, що власне в даному випадку і маємо) вміли тримати язик за зубами і робили це
Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю). Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).
тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може. пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? до пори до часу...
На фоне заявлений Путина, что дела в российской экономике идут прекрасно, внезапно возник новый рекорд. Цена нефти, при которой сводится российский бюджет, выросла до рекордного значения в 115 долларов за баррель - именно при такой цене бюджет России может быть бездефицитным. Предыдущий рекорд в 114 долларов был зафиксирован в 2013 году.
Обращает на себя и динамика резкого подъема этого показателя. Она показывает, что российский бюджет становится предельно зависимым от торговли углеводородами. И когда клятый Запад вводил санкции на нефтегазовые отрасли России (и продолжает вводить новые), он делал и делает это с холодной головой, понимая последствия.
Откуда у Путина его данные о том, что в экономике все тип-топ, неизвестно. Когда под конец 2022 года впервые за новейшую историю пришлось изымать ресурс развития всех сырьевых госкорпораций, чтобы хоть как-то свести бюджет, это лучше всего говорит о том, что дела идут из рук вон плохо. Хотя бы потому, что такое изъятие - одноразовое. В этом году повторить этот финт уже не удастся. Больше изымать нечего и не у кого. Остается только население, которое будут грабить все более свирепо, и последний ресурс - печатать необеспеченные деньги.
Население пока кряхтит, но платит всё более высокие налоги и сборы. Но предел рано или поздно наступит, причем, скорее, рано, так как брать с него и без того нечего. А расходы на победоносные авантюры растут, так что вариантов не остается.
Russia's seaborne crude exports soared last week to the highest level since April, suggesting that the country has -- for now -- overcome an initial hit to flows that followed European sanctions.
andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю). Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).
тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може. пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? до пори до часу...
Ще раз: Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні? За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.
Буданов розповів, що перед другим раундом переговорів у Білорусі, в ніч проти 3 березня, Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада та передали, що він просить про особисту зустріч. У день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на Київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту.
Біля Софійського собору у центрі Києва кілька мікроавтобусів із агентами СБУ перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Кірєєва
andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю). Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).
тю, так цим "усім" (зокрема і мені (с)) ще більше плювати, що думаєте ви. є усталені і загальноприйняті норми і правила, і ви або їх приймайте і як то кажуть "граєте" або йдете на ..., ну туди, власне, куди оп відправив вашого улюбленця ще раз для особливо обдарованих - на такому рівні ніхто особистої думки і точки зору публічно висловлювати не може. пс. хто визначає, що офіційна точка зору бреше, зокрема і в даному випадку? ви? у вас є необхідна інформація і кваліфікація? ппс з таким підходом, вам може бути наплювати на те що думає більшість про загальноприйняті правила і офіційну точку зору, викладені, наприклад, у кримінальному кодексі. у вас же є своя думка, вірно ж? до пори до часу...
Ще раз: Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні? За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.
ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?
andrijk777 написав:Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати. (я не стверджую це, але припускаю). Вибачте, але я не поділяю таких життєвих принципів. Я в першу чергу опираюсь на факти, а не на офіційні точки зору. І мені плювати що думають "усі"(і ви зокрема).
Ще раз: Тобто якщо офіційна точка зору бреше, то усі також мають брехати? Так/ні? За усіх не розписутесь, ви не усі. Говоріть за себе.
ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?
Я ж написав (я не стверджую це, але припускаю). Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. Ви не можете відповісти на елементарне питання, для того щоб я розумів ваші життєві принципи. Не бачу змісту дискутувати дальше.
🇪🇪Уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні найбільший пакет військової допомоги, куди увійде важке озброєння — гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Про це повідомила (https://twitter.com/kajakallas/status/1 ... 0R_hRBeb-g) прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у своєму твіттері. Також вона додала, що загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
❗️Швеція передасть Україні близько 50 БМП типу CV90, — віце-прем‘єр Швеції.
wild.tomcat написав: ще раз, є докази у вас і факти (ви ж любите факти?), що офіційна точка зору була неправою і в даному випадку (ракета в дніпрі) в т.ч., а ваш улюбленець різав правду матку? чи це просто балабольство, що межує з неадекватністю, враховуючи наслідки сказаного?
Я ж написав (я не стверджую це, але припускаю). Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. Ви не можете відповісти на елементарне питання, для того щоб я розумів ваші життєві принципи. Не бачу змісту дискутувати дальше.
так і не дискутуйте. я вам відповів, що не все можна ляпати язиком, навіть і припускати, знаходячись на певному рівні. необхідно усвідомлювати наслідки сказаного. "Видно проблеми читанням чи розумінням прочитаного. " (с) припускати можна на кухні в колі сім'ї, а офіційна особа офіційно подібне висловлювати не може. на що їй і вказали. тепер він "вільний художник" і може припускати, все що йому завгодно, як ви. що вас у всьому цьому не влаштовує? і якщо хтось нібито "бреше", непогано б було підкрипити це фактами, а не припускати. (хоча ви і не допускали, а фактично стверджували, про при припущення ніде і слова не було).