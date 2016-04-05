Экс-главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву предъявлено подозрение в хищении на сумму более 229 миллионов гривен
Коболев был уволен с поста главы компании еще в апреле 2021 года. Временным руководителем компании сроком на один год назначили Юрия Витренко, который, надо сказать, в прошлом году тоже покинул компанию. Весной 2021 года в кабмине Украины заявляли, что увольнение связано с неудовлетворительной работой.
На тот момент времени «Нафтогаз» уже много лет не показывал прибылей. Только 2019 году украинская монополия получила огромную прибыль $2,34 млрд лишь потому, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд штраф. В противном случае, компания была бы так же убыточна.
В октябре 2021 года, когда цены на газ демонстрировали рекордные значения – свыше $1000 за тысячу кубометров, экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за того, что вовремя не закупила газ по $250 за тысячу кубометров и возложил вину на «Нафтогаз». Коболев в свою очередь обвинил власти страны.
Примечательно, что Витренко, который покинул пост в прошлом году, неустанно говорил о том, что для производства электроэнергии этой зимой Украине нужно 3 мдрд куб газа, а купить их не на что.
По данным следователей, руководитель компании, возглавлявший НАК в 2014-2021 годах, в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. https://zn.ua/POLITICS/kobolevu-soobshc ... remii.html
А именно
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 січ, 2023 12:23, всього редагувалось 2 разів.
"Китай тепер, найімовірніше, вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна", — заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
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Видання звертає увагу, що ще ніколи ризик виникнення нового конфлікту не був таким високим, як зараз. Немає підстав говорити, що розбіжності можна врегулювати виключно дипломатичним шляхом, все йде до того, що конфронтації не уникнути. За інформацією тайванських джерел, Китай щодня відправляє винищувачі в напрямку повітряного простору самоврядного острова. Таким чином Пекін намагається перевірити реакцію Тайваню та його союзників, але коли буде удар – ніхто не знає.
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